Addison Rae, la tiktoker a la que acusan de “blasfemia” por posar con un polémico bikini

La tiktoker Addison Rae causó controversia con su última foto en la que lucía su traje de baño. El martes, la joven de 21 años compartió una imagen en Instagram mientras usaba el bikini Holy Trinity de Praying, en colaboración con Adidas. En los detalles, en la parte superior estaba impresa la palabra “Padre”, mientras que a un lado decía “Hijo”. Aunque solo mostró esa prenda, la colección completa también es escandalosa, ya que dice “Espíritu Santo” en la parte inferior. A pesar de que muchos de sus amigos le dejaron comentarios en los que alaban su look, otros usuarios expresaron su desaprobación por mezclar elementos bíblicos en su atuendo y la acusaron de “blasfemia”.

Praying se colocó entre las favoritas de estrellas jóvenes como Olivia Rodrigo y Halsey. Algunas de sus piezas populares concentran un top corto en el que se lee: “Favorito de Dios”, o un bolso en honor al amor de Brad Pitt y Angelina Jolie. El traje de baño que utilizó Addison acumuló cientos de críticas y asombro, entre quienes calificaron como blasfemia su última colaboración. El concepto era bastante simple, dos prendas de color blanco, con las palabras que se refieren a la Santísima Trinidad en la religión católica y que se pueden adquirir por 100 dólares.

El polémico traje de baño que usó Addison Rae Praying/Adidas

Aunque hubo personas que se concentraron en su apariencia, otras expresaron su molestia al ver este elemento en un traje de baño así y los comentarios y reacciones fueron suficientes para que Rae eliminara su publicación.

“Esto es irrespetuoso con Jesús, es triste lo que hacen por dinero”, escribió una persona, mientras otra añadió: “Esto es blasfemia”. Los demás miembros de la comunidad virtual siguieron en esa línea: “Esto no está bien, blasfema”. “¿Nadie va a hablar de esa falta de respeto a las religiones?”, otro usuario.

La foto que Addison Rae compartió y eliminó de Instagram addisonraee

Christina Aguilera se une a la tendencia

En el fin de semana, Christina Aguilera publicó en Instagram una versión francesa del bikini de dos piezas, en el que se leía: “Père”, “Fils” y “Esprit Saint”, en un posteo que describió como: “Una experiencia religiosa”.

¿Addison Rae estará en Stranger Things?

Desde hace semanas empezó a circular un rumor de la incorporación de Addison al cast de Stranger Things, lo que mantiene pendientes a sus millones de seguidores. Aunque los hermanos Duffer aseguraron que no habría nuevos personajes en la temporada 5, el rumor creció por un supuesto comentario de Joseph Quinn. En un video de la influencer, el actor que le da vida a Eddie Munson escribió: “Probando cómo comentar”, pero lo raro es que ese mensaje desapareció y muchos incluso dudan de su existencia. Al respecto, una fanática de la serie dijo: “Sin ofender. Si estás en Stranger Things, lloraré”, a lo que la tiktoker le respondió: “Nena, relájate”. Hasta el momento, son solo teorías virales en internet y Netflix no ha emitido ningún comunicado de confirmación.

¿Addison Rae estará en Stranger Things 5? Twitter

El escándalo del papá de Addison Rae

La protagonista de Él es así está pasando semanas difíciles luego de que salió a la luz una publicación de Page Six que revelaba que su padre de 46 años, Monty López, engañaba a una mujer de 25 años para tener una aventura. Desde entonces, Addison canceló sus apariciones y aseguró que luchaba para procesar la noticia.

En este escándalo, Renee Ash explicó en una entrevista para el medio citado que Monty le había dicho que su matrimonio con la madre de Addison había terminado y que él quería formar una familia con ella: “Me aseguró que íbamos a estar juntos y tener bebés. Incluso me presentó a su madre, a su hermano menor y pensé que teníamos algo real. Me contó una historia de su matrimonio que me convenció de que estaban separados y en proceso de divorcio. Desafortunadamente, me engañó sobre su matrimonio, me mintió”, relató Ash a Page Six.

Tras la polémica, Sheri Nicole Esaterling, la mamá de la influencer, decidió eliminar de la descripción de su perfil la palabra esposa.

Addison Rae, en polémica por su elección de traje de baño @addisonraee

La tiktoker cercana a Kourtney Kardashian es una de las estrellas más seguidas en TikTok. Ambas se conocieron en 2020 y Addison salió en un video con el hijo de Kourtney, Mason. Además, tiene un podcast con su madre que está disponible en Spotify, titulado: That Was Fun? Con Addison & Sheri.