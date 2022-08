Vive en Miami y mostró lo que tiran sus vecinos a la basura: sillones, bicicletas, parrilla y hasta un lavarropas nuevo

Cada vez más tiktokers dejan en evidencia que la basura en Estados Unidos no es igual a la de otros países, ya que los ciudadanos suelen desechar artículos que están todavía en buen estado y que comúnmente son reciclados por otras personas que deciden darles una segunda vida.

En esta ocasión, un argentino fue quien expuso cómo se vive la recolecta de basura en un barrio de Miami. Lo hizo a través de un video, que compartió en TikTok y que no tardó en convertirse en viral.

En su cuenta @travel_luke se ha dedicado a compartir con sus seguidores cómo es su vida en el país norteamericano, pero lo que más llamó la atención recientemente fue su último video. En él recorrió un vecindario de las afueras de Miami, Florida y explicó que dos veces al mes los habitantes hacen limpieza profunda de sus casas y tiran todo lo que ya no utilizan.

“Fuimos a un barrio y estaban haciendo limpieza de garaje y miren lo que encontramos”, dijo el joven antes de comenzar a mostrar los artículos.

La basura en Estados Unidos suele tener muebles nuevos, según un tiktoker

Entre los primeros artículos que halló se destacaron varias bicicletas y triciclos para niños, que a la vista lucían prácticamente como nuevos, o al menos sin ningún desperfecto llamativo. En los comentarios de su video viral, contó que terminó llevándose varios objetos, como la bicicleta roja que se aprecia en las imágenes y también el monopatín para su hermana menor.

Los sillones nunca faltan dentro de la basura en Estados Unidos @travel_luke/TikTok

“Increíble, no lo podíamos creer”, exclamó el usuario de la red social ante lo que sus ojos veían y antes de hallar más muebles que podrían estar en algunos hogares y no en la calle. No se esperó que afuera de un domicilio se encontraría con un lavarropa de la marca Samsung que estaba prácticamente nuevo, incluso todavía tenía la envoltura de fábrica.

Lo más preciado que el tiktoker encontró: un lavarropa nuevo @travel_luke/TikTok

A pesar de quedar atónito por encontrar ese objeto que suele ser muy caro y que podría ser muy funcional, decidió caminar en búsqueda de más tesoros. Y así fue, logró vislumbrar algunos otros muebles como sillones reclinables y una parrilla a gas. “Estaba usada, pero valía la pena”, dijo el tiktoker.

El recorrido siguió luego mostraron otros valiosos objetos, como bicicletas, mini gimnasios y pares de zapatillas en perfecto estado. Una inesperada curiosidad: una de las cajas de estos vecinos contenía varias botellas botellas de Coca-Cola sin abrir. Las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

Un asador estaba entre los principales objetos de la basura @travel_luke/TikTok

Obviamente, hubo muchos comentarios de usuarios de Argentina. “Qué ganas de irme a Estados Unidos a ser cartonera”, “Yo sería terrible ciruja”, “Con eso te armas un departamento”, “El sueño del pibe ir a cirujear a EE.UU”, “Mi corazón de ciruja se emociona”, “Me da una bronca no andar por ahí”, fueron algunos de los más destacados.

Por otro lado, también hubo de otros que consideraron que en sus barrios -presuntamente de Estados Unidos- no tiraban basura de tan buena calidad como la que se vio en el video de TikTok: “En mi barrio lo más lindo que tiran son pañales usados”, señaló una usuaria.