Adiós a las bolsas debajo de los ojos: Gwyneth Paltrow revela su secreto de belleza para lograr un lifting instantáneo

Los pliegues que se forman debajo de los ojos pueden ser una verdadera molestia, sobre todo porque le restan luminosidad al rostro y le dan una apariencia de no haber descansado. L os maquillistas tienen trucos para aquellas ocasiones especiales en los que hay que lucir radiante a pesar de las adversidades: ¿quién no ha tenido un barro en el último momento previo a un gran día? Lo mismo ocurre con esos pliegues que se forman debajo de la mirada y que podrían delatar una mala noche y hacer que no resalten los ojos en el look. Para todos estos problemas, Jillian Dempsey, una de las makeup artist más respetadas de Hollywood, compartió en sus redes sociales el truco de Gwyneth Paltrow para aumentar la acción de los parches de ojos.

Los parches en los ojos se popularizaron recientemente, aunque de diferentes marcas, desde las estadounidenses hasta las coreanas, por la tendencia que marca el skincare del país asiático, ofrecen una solución rápida a la mirada cansada y son el secreto de muchas celebridades para lucir espectaculares en ocasiones especiales. Incluso, algunos maquillistas los utilizan con sus clientes que no tuvieron mucho tiempo de dormir, como las novias en el día previo a su boda.

En el empaque vienen cargadas de un suero hidratante que promete ser eso que la piel necesita para tener luminosidad ante los ojos de las demás personas y ante las cámaras. Jillian reveló que hay una manera de ampliar todos sus efectos y potenciar este tratamiento intensivo, con una demostración al lado de la actriz de Iron Man.

El paso a paso para lucir una mirada descansada como Gwyneth Paltrow

Lo primero que hay que hacer es guardar los parches antes de usarlos en una nevera para aumentar su acción y aprovecharlos en la zona del surco nasogeniano.

Imagen que muestra el surco nosogeniano

Gwyneth Paltrow busca multiplicar aún más los beneficios

La actriz es una apasionada del estilo de vida, además de una emprendedora que ha sorprendido con sus múltiples lanzamientos a través de su plataforma Goop, en donde también comparte sus secretos de belleza. La técnica con la que Gwyneth aplica los parches en el ojo consiste en utilizar un masajeador facial con una acción drenante del cosmético.

Lo que se tiene que hacer es colocar los parches debajo de los ojos con la técnica habitual y luego tomar el rodillo y masajear la superficie facial, con movimientos desde dentro y hacia afuera, para promover la circulación y dejar un contorno liso. ¿Cuál es el efecto? Gwyneth Paltrow asegura que de esta forma es cómo las celebridades consiguen un lifting instantáneo, ya que esta aplicación facilita la absorción de activos y ayuda a combatir la acumulación de las glándulas grasas.

El truco de Gwyneth Paltrow para lucir radiante Instagram

Además de todos estos beneficios que prometen una mirada que resalta, se aumenta el efecto de los parches con un masaje posterior desde el lagrimal hasta la esquina exterior con el mismo rodillo. Gwyneth asegura que gracias a este ritual de belleza se lucirá un cutis mucho más terso, listo para las fotografías y cualquier evento especial.