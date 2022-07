Arrestan a un hombre por acosar e ingresar ilegalmente a una propiedad de Taylor Swift

Un hombre fue arrestado por presuntamente acosar a Taylor Swift y por intentar ingresar a su domicilio de manera ilegal. El sujeto sería un reincidente, porque en el pasado ya se le había ordenado que se mantuviera alejado de la cantante. Se trata de Joshua Christian, de 35 años, originario de Brooklyn, quien no solo tiene acusaciones de acoso, sino también de allanamiento de morada, según la policía de Nueva York.

El sujeto ya había merodeado en las propiedades de la artista en los meses de marzo y mayo: “El acusado no solo se ha presentado repetidamente en la casa de la Sra. Swift aquí en Nueva York, sino que también ha viajado a su casa en Tennessee”, afirmó un fiscal en la lectura de cargos de Christian, en el tribunal penal de Manhattan.

Joshua Christian ingresó a una propiedad de Taylow Swift y fue detenido - Foto: Nypost

Al parecer, Joshua habló por el intercomunicador de la vivienda ubicada en Tribeca Franklin Street y dijo una frase un tanto perturbadora: “Estás muerto, lo sabes. La tienes prisionera y necesito liberarla”. Además, la policía está investigando un incidente adicional de acoso y se espera que obtenga pronto un video de vigilancia para confirmar la identidad del acusado.

En ese sentido, y al tomar en cuenta las repetidas ocasiones en que ha intentado acercarse a ella, el juez Eric Schumacher emitió una orden de protección para que el hombre se mantenga alejado de Swift. Asimismo, lo envió a la cárcel sin derecho a fianza por haber escapado de un cargo relacionado con la conducción imprudente en Florida.

Taylor Swift fue acosada por un hombre que ingresó en su propiedad Reuters

Christian habría ingresado a 153 Franklin St., en donde la intérprete de “You belong with me” tiene una mansión valuada en 18 millones de dólares. El acceso no fue difícil, ya que una puerta que estaba abierta y permaneció ahí de manera ilegal. Luego, huyó de la propiedad cuando fue confrontado por los agentes de seguridad, según la policía.

El abogado de Joshua Christian lo catalogó como enfermo mental

Al saber la decisión del juez, Christian despotricó contra su abogado: “Soy un científico cristiano. No deseo que este individuo me represente. Este es el peor error judicial desde la crucifixión de Cristo Jesús. Me estoy representando a mí mismo”, dijo. Además, gritó para todos: “¿Acaso son ustedes la mayor broma en la historia o son reales? Prueben que son de verdad”, reveló The New York Post.

Joshua Christian ya había ingresado a otras propiedades de Taylow Swift - Foto: Nypost

El medio citado enfatizó que el abogado pidió una evaluación psiquiátrica y mental porque incluso personas cercanas a Joshua aseguraron que es una persona un poco extraña. “Es bastante callado. Realmente no habla mucho... Por lo general, solamente sale y pasea a su perro en soledad. Es bastante extraño porque antes era bastante normal, tal vez tranquilo”, explicó Michelle Yang, una mujer que trabaja en un restaurante chino cerca de la casa del acusado.

Además, un hombre identificado como Mo, quien trabajaba en Peoples Organic Market and Juice Bar, añadió que Christian parecía tener problemas mentales. “Le hago una pregunta como si necesita una bolsa o algo y me responde‘Ya lo superé’”, contó.