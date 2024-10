Adiós a las cajas en Sam’s Club: cómo será el despliegue de la nueva tecnología

La cadena de tiendas para miembros Sam´s Club planea eliminar las líneas de cajas e implementar un sistema digital totalmente innovador llamado para la empresa. Los clientes deberán utilizar la función de la app llamada Scan & Go en sus smartphones y con ella podrán escanear los productos que desean mientras recorren los pasillos de la tienda.

Chris Nicholas, director ejecutivo de Sam´s Club, le dijo al canal de YouTube Onmi Talk Retail que el espacio en el que habitualmente estaban las cajas registradoras ahora estará destinado a exhibir los artículos que se pueden adquirir exclusivamente a través de la tienda online. En consecuencia, con esta nueva medida los empleados van a tener cuatro veces más espacio para preparar los pedidos.

“Es una especie de manifestación física de un viaje que estamos intentando emprender como empresa”, vaticinó. Además, agregó: “La idea es que con el tiempo seremos un negocio 100% digital y tendremos que demostrar que las cosas funcionan antes de escalarlas”.

Desde que Walmart abrió las puertas del primer Sam´s Club en 1983, este segmento de tiendas se convirtió en la rama más tecnológica del grupo. Scan & Go es una de las tantas innovaciones que esta cadena de tiendas de wholesale impuso para mejorar las experiencias de compra de los clientes y hacer más eficientes los procedimientos.

Nicholas declaró que utilizarán a la tienda que está ubicada en el área de Dallas, que reabrió luego de haber sido dañada por un tornado hace dos años, como centro de pruebas para nuevas tecnologías de la marca. También comentó que sus expectativas son que ir a comprar a una tienda de Sam´s Club se sienta como ir de compras al futuro.

Como usar Scan & Go de Sam´s Club

Para utilizar esta nueva función se debe tener la App de Sam´s Club instalada en el teléfono. Luego, al ingresar al menú, el icono de Scan & Go estará ubicado en la parte inferior de la pantalla. Al hacer clic se deberá activar la localización automática, así el sistema puede reconocer en que tiene está comprando.

Posteriormente, se deberá escanear el código de barras de los productos antes de colocarlos en el carrito para que la aplicación vaya elaborando una lista. Al finalizar la compra existen dos opciones: pagar en línea con tarjeta de crédito o de débito y pagar en caja exclusiva.

Al finalizar el primer proceso de pago, la aplicación generará de forma automática un código QR que se deberá mostrar a un empleado al salir de la tienda. En contrapartida, en el segundo proceso, le arrojará un código de barras que deberá enseñarle a alguien que trabaje en la tienda para poder abonar. Y, para salir del establecimiento, es el mismo procedimiento que el primer proceso, es decir, el comprador deberá mostrar el QR de pago.

Otras innovaciones tecnológicas de Sam´s Club

Además de la implementación de la función de Scan & Go en su aplicación, Sam´s Club creó una herramienta para agilizar el proceso de salida de la tienda, el cual permite revisar los carritos de los clientes de forma automática a través del uso de una nueva tecnología. En este, los compradores tiene que pasar por debajo de un arco que funciona con inteligencia artificial y allí podrá revisar que todo esté en regla.

Esta nueva tecnología adoptó el nombre de Just Walk Out y no solo es utilizada en algunas tiendas de esta cadena, sino que también se utiliza en eventos masivos a los cuales concurren muchas personas. Sin embargo, Nicholas comentó que hay algunos clientes que no les gusta la idea de utilizar este nuevo sistema.

LA NACION