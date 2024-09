Sam’s Club ofrece membresías a bajo precio: como hacerse socio con hasta 70% de descuento

Temporada de fiestas, temporada de ofertas y de feroz competencia entre las principales tiendas para atraer cada vez a más clientes. En esa cruda batalla Sam’s Club ha anotado un punto importante en septiembre con un descuento para asociarse que deja su membresía clásica en solo 15 dólares por el primer año y la plus en U$S 50.

Quienes aún no son socios de Sam’s deben apurarse, ya que el beneficio caduca el 30 de septiembre. Para asociarse bajo este especial régimen, deben ingresar a la web de la tienda y simplemente completar su opción de registro en línea o acercarse de manera presencial al mostrador de Servicios para Miembros que se encuentra en todos los locales.

Cuánto cuestan las membresías de Sam’s Club en promoción

Esta modalidad de tarifas temporales ofrece un 70% de descuento sobre el precio regular de la membresía básica, que pasa de U$S50 a solo U$S 15, y más del 50 % para una membresía Plus, que pasa a U$S 50 de los usuales U$S 110.

Los beneficios que ofrece a sus miembros convirtieron a Sam's Club en uno de los supermercados predilectos de los estadounidenses

Cada uno de los niveles ofrece opciones de beneficios diferenciadas, pero con ambos se garantiza el acceso a las ofertas que Sam’s está preparando para la temporada, ya que la política de control hacia quienes no son socios es cada vez más estricta por parte de la tienda.

Específicamente entre los beneficios que obtendrán quienes se decidan por la membresía básica el carnet del club viene con:

Una segunda tarjeta de miembro de cortesía para alguien en el mismo hogar

Ahorro de combustible.

Recogida gratuita en la acera en pedidos elegibles de $50 .

Sam’s Club Mastercard®. que ofrece reembolso del 5 % de Sam’s Cash en gasolina (primero U$S 6000 al año, luego el 1 % ), el 3 % en comidas y el 1 % en otras compras.

Ofertas de bonos para restaurantes y comercios fuera del Club.

Ambas membresías vienen con un importante programa de beneficios

La membresía Plus, trae todos estos beneficios, pero además ofrece:

2% Sam’s Cash™ hasta U$S500/año.

Entrega gratuita desde el Club. En pedidos elegibles de U$S 50.

Envío gratis. En pedidos elegibles de U$S 50.

Compras anticipadas. Los horarios pueden variar según el club.

Recetas de U$S 0. En 10 medicamentos genéricos seleccionados, además de más de 600 genéricos desde U$S 4.

Ahorro óptico extra. se compra un par de anteojos y se obtiene un 40 % de descuento en pares adicionales.

50% de descuento en la instalación de neumáticos.

Tarjeta de regalo electrónica anual de Sam’s Club de $60 con T-Mobile. Con activación de nueva línea y compra de teléfono en el plan elegible.

Asimismo, como detallan desde NBC News, independientemente de la membresía que se adquiera, se tendrá acceso a otros beneficios muy apreciados, incluidos servicios de bodas asequibles, ahorros en viajes, ofertas de tarjetas de regalo, mejoras para el hogar con descuento y un robusto programa de compra de automóviles. Con una membresía, también se obtiene acceso a la reconocida marca Member’s Mark del minorista.

No solo ahorrar

Sam’s también propone una nueva forma de generar ingresos uniéndose al programa de afiliados de Sam’s Club, que ofrece comisiones por colocar anuncios publicitarios o enlaces de texto

Además de buenos ahorros, Sam’s también propone una nueva forma de generar ingresos uniéndose al programa de afiliados de Sam’s Club, que ofrece comisiones por colocar anuncios publicitarios o enlaces de texto en sus perfiles de redes sociales o sitios web para recomendar a los clientes a SamsClub.com. Si se realiza una compra a través del enlace, la persona asociada recibe una comisión.

Cómo asociarse. El proceso es gratuito, sencillo y en línea. Las personas interesadas solo deben registrarse en el sitio de Rakuten. Una vez aprobado, compartir sus artículos favoritos usando su enlace personalizado. Ganarán comisiones cada vez que alguien compre a través de esos enlaces.

LA NACION