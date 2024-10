Adiós a una famosa cadena centenaria de Estados Unidos: se declara en quiebra y cierra 70 locales

Conn’s Inc., la cadena de muebles y artículos para el hogar con más de un siglo de historia y cientos de ubicaciones, especialmente en el sur de los Estados Unidos, ha comenzado un proceso de cierre de sus tiendas luego de declararse en bancarrota. Hasta ahora, la compañía informó sobre el cierre de unos 70 locales en 13 estados.

Más de 70 locales de Conn’s HomePlus cerrarán sus puertas de aquí a fin de 2024. La compañía se declaró en quiebra y la reestructuración es parte de ese proceso. Y unas 40 ubicaciones de W.S. Babcock LLC, también se verán afectadas, ya que esa firma fue adquirida por Conn’s Inc. a fines de 2023.

La despedida después de un siglo

El minorista de artículos para el hogar y muebles Conn’s Inc. se acogió a la protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 y anunció su intención de cerrar varias de sus ubicaciones. La empresa presentó su solicitud de bancarrota en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, según informó The New York Post. Este movimiento estratégico pretende reestructurar sus finanzas y operaciones, permitiendo a la compañía enfrentar de mejor manera sus obligaciones financieras.

La noticia fue confirmada por la empresa, que ha añadido una sección en su sitio web con información detallada sobre el cierre, presentada en un formato de preguntas frecuentes. Hasta la fecha, el listado de tiendas afectadas incluye ubicaciones en varios estados. La sección de preguntas frecuentes aborda diversos temas, desde el destino de las tiendas hasta la situación de los créditos y las políticas de devolución.

Las tiendas que ya cierran

Arizona 5 ubicaciones

5 ubicaciones Colorado 1 ubicación

1 ubicación Florida 13 ubicaciones

13 ubicaciones Georgia 5 ubicaciones

5 ubicaciones Louisiana 4 ubicaciones

4 ubicaciones Mississippi 2 ubicaciones

2 ubicaciones Carolina del Norte 8 ubicaciones

8 ubicaciones Nuevo México 2 ubicaciones

2 ubicaciones Nevada 2 ubicaciones

2 ubicaciones Oklahoma 1 ubicación

1 ubicación Carolina del Sur 5 ubicaciones

5 ubicaciones Tennessee 3 ubicaciones

3 ubicaciones Texas 20 ubicaciones

En cuanto a las fechas en que se efectivizará el cierre, desde la firma señalan que no tienen una fecha establecida y que continuarán vendiendo mercancía a través del proceso de liquidación. En las redes de Conn’s HomePlus se publican muchos anuncios con liquidaciones especiales derivadas de este proceso. En cuanto a las tiendas de W.S. Babcock, unas 35 por ahora también dejarán de funcionar. Igualmente, desde la web de la firma madre se especifica que la medida involucrará a todas sus ubicaciones, por lo que sus centros de distribución no traerán nuevos productos. “Estamos vendiendo todo nuestro inventario a precios con descuento”, destacan.

Según explican desde The New York Post, Conn’s Inc. estimó un valor de entre 1000 y 10.000 millones de dólares para sus activos, con una cantidad equivalente estimada para sus pasivos. La compañía también reveló que tiene entre 25.000 y 50.000 acreedores.

En abril, antes de declarar la quiebra, Conn’s Inc. anunció que sus ingresos anuales totales habían caído un 7,8% en comparación con el año anterior, alcanzando los 1200 millones de dólares. Además, la empresa reportó una pérdida neta de 76.89 millones de dólares para el mismo período, reflejando un panorama financiero complicado que llevó a la decisión de declararse en quiebra.

