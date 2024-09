Cuál es la nueva cadena de indumentaria que cierra todas sus tiendas en Estados Unidos por bancarrota

El sector minorista en Estados Unidos atraviesa una crisis profunda, con cada vez más empresas que se ven obligadas a cerrar sus puertas. A medida que disminuye la afluencia de clientes a las tiendas físicas, muchas cadenas no logran resistir la presión financiera y terminan declarándose en bancarrota.

En este contexto, importantes marcas como Bob’s Stores Express, Outdoor Voices, Rue21, Ted Baker, Soft Surroundings y Outdoor Voices fueron parte de esta tendencia de cierres masivos. Ahora, se suma otra más a la lista: la reconocida Salt Life anunció que cesará sus operaciones.

El triste final de Salt Life, la cadena que cierra por bancarrota

Como informó Fox Business, la cadena de tiendas minoristas Salt Life, especializada en indumentaria y accesorios con estilo de vida costero, comunicó el cierre de todas sus sucursales en Estados Unidos. La empresa, fundada en 2003 en Jacksonville Beach, Florida, había alcanzado gran popularidad por su propuesta de moda relacionada con el mar y las actividades al aire libre.

Sin embargo, hoy su realidad es otra, ya que acaba de ser adquirida por el grupo Hilco Consumer-Retail Group e Iconix International, y la idea de sus nuevos dueños es cerrar las 28 tiendas que la marca tiene distribuidas en todo el país. La decisión se comunicó el martes 24 de septiembre y se tomó en el marco de la liquidación de la empresa, en un intento de los flamantes propietarios por reorganizar la estructura de Salt Life y planificar un nuevo futuro para la marca.

Una liquidación inevitable

La adquisición se selló tras la declaración de bancarrota de Delta Apparel Inc., el anterior propietario, quien solicitó la protección bajo el Capítulo 11 de la ley de quiebras en junio de este año. La venta de la empresa se concretó a un valor de US$38,74 millones, y fue confirmada oficialmente el jueves pasado. A pesar de la adquisición, el destino de las tiendas minoristas quedó sellado, con un proceso de liquidación en marcha.

El proceso afecta al inventario de productos y mercancías, pero también al mobiliario y los expositores de las tiendas, lo que indica un cierre total de la operación comercial de Salt Life en el ámbito minorista. Además, se informó que las tarjetas de regalo de Salt Life tendrán validez hasta el 20 de octubre de este año, lo que permite a los clientes aprovecharlas antes de la clausura definitiva.

Hilco, junto con Iconix International, adquirió la línea de ropa Salt Life tras la declaración de bancarrota de Delta Apparel Inc., el anterior propietario, (Imagen de Salt Life)

Un futuro incierto para la marca

Aunque las tiendas de ropa Salt Life cerrarán sus puertas, la marca como tal no desaparecerá por completo. Los nuevos propietarios mencionaron que su plan es reestructurar la empresa y enfocarse en su viabilidad a largo plazo. Aún no está claro qué dirección tomará Salt Life bajo la nueva administración, pero la liquidación actual es parte de un proceso más amplio para reorientar la estrategia de la marca en el competitivo mercado de la moda.

La cadena de restaurantes Salt Life Food Shack, que también lleva el nombre de la marca, no se ve afectada por esta bancarrota, ya que operan de forma independiente y continuarán con su funcionamiento habitual: no forman parte de la liquidación ni de los activos vendidos en la subasta por la quiebra de Delta Apparel Inc.

El cierre de Salt Life representa otro duro golpe para el sector minorista en Estados Unidos, que experimenta una transformación en la manera en que los consumidores compran. Con la preferencia por las compras online y los desafíos económicos que enfrentan muchas empresas, la viabilidad de las tiendas físicas se volvió cada vez más incierta.

