Agencia de protección al consumidor de EEUU investiga a gigantes de la IA

La agencia estadounidense de protección al consumidor abrió una investigación a los grandes actores de la inteligencia artificial (IA), incluidos OpenAI y Anthropic, para determinar los riesgos de sus modelos para los consumidores, informaron el miércoles varios medios.

La FTC trata de establecer si los "laboratorios", como se autodenominan, han infringido leyes federales durante incidentes en los que algunas de sus IA navegaron espontáneamente por internet e irrumpieron en varios sitios y plataformas.

Tanto la FTC, como OpenAI, Anthropic y Google no han respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

El martes, en una reunión con directivos del sector, el presidente Donald Trump recordó que el Departamento de Justicia y las agencias competentes se asegurarían de que la IA, como producto, cumpliera con la ley.

En 2023, la FTC ya había adelantado una investigación a OpenAI, con el fin de revisar si ChatGPT pudo ocasionar un perjuicio a algunos consumidores, en particular al generar informaciones falsas sobre ciertas personas. La investigación no continuó.

Desde el inicio del verano, OpenAI, Anthropic, Google y Meta han revelado una serie de incidentes en los que modelos de lenguaje en fase de pruebas accedieron a internet y a datos privados en diversas plataformas, sin autorización.

Hasta ahora, ningún operador de los sitios afectados ha acudido a la justicia, incluyendo Hugging Face, víctima de la incursión más importante por parte de modelos fuera de control.

El martes, sin embargo, una organización de consejeros legales por la seguridad de las nuevas tecnologías, llamada Lasst, demandó a OpenAI ante un tribunal de San Francisco por infringir la ley del estado de California.

Si bien Lasst no ha sido blanco de las incursiones de modelos de IA, asegura que tiene interés en actuar contra los presuntos grandes riesgos que presenta esta tecnología.