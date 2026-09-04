Agencia de seguridad vial de EE.UU. abre investigación sobre el Cybercab de Tesla
La agencia federal de seguridad vial de EE.UU. (NHTSA) abrió el viernes una investigación sobre el Cybercab; vehículo sin volante ni pedales del fabricante estadounidense Tesla; destinado a servicios de taxi sin conductor; que acaba de...
La agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos (Nhtsa) abrió el viernes una investigación sobre el Cybercab, vehículo sin volante ni pedales del fabricante estadounidense Tesla, destinado a servicios de taxi sin conductor, que acaba de entrar en servicio comercial en Austin (Texas).
Esta auditoría tiene como objetivo determinar "el proceso y los datos técnicos en los que Tesla se basó para certificar el Cybercab y los problemas inherentes", según un comunicado publicado en la página web del regulador.
La normativa federal exige actualmente la presencia de un volante y de pedales para cualquier explotación comercial vehicular, salvo exención, pero Tesla no ha solicitado ninguna.