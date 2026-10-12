Agentes federales registran casa de crítica de Trump Ilhan Omar

Agentes federales estadounidenses registraron el lunes la vivienda en Washington de la congresista demócrata Ilhan Omar como parte de una investigación penal, informaron las autoridades, una escalada en el enfrentamiento del presidente Donald Trump con la legisladora.

El registro -tres semanas antes de las elecciones de mitad de mandato que decidirán el control del Congreso- estuvo a cargo de agentes del Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigador de la agencia de inmigración estadounidense, según Fox News, que citó fuentes familiarizadas con el caso.

La cadena de televisión informó de que la operación estaba relacionada con una investigación penal por fraude vinculada a documentación de inmigración presentada en nombre de la congresista, nacida en Somalia, por su difunto padre cuando ella era menor de edad.

El zar de control fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo a Fox News que no daría detalles antes de cualquier anuncio oficial, pero confirmó que "la investigación lleva tiempo en curso" y que "esta mañana se ejecutó una orden judicial".

Medios estadounidenses citaron al Departamento de Justicia confirmando que agentes realizaron un allanamiento autorizado por un tribunal en el área de Washington, pero las autoridades no identificaron a Omar ni revelaron la naturaleza de la investigación.

Según Fox News, el registro habría comenzado alrededor de las 06H00 de la mañana, y se vio a varios agentes con chaquetas de HSI frente a la residencia de la legisladora.

Omar, de 44 años, es una demócrata de izquierda y una feroz crítica de Trump, en particular de la amplia ofensiva de su gobierno contra la inmigración.

El presidente republicano se ha enfrentado repetidamente con Omar, quien llegó a Estados Unidos desde Somalia siendo niña y ha sido con frecuencia el blanco de sus ataques políticos.

No hubo una respuesta pública inmediata de Omar a estas informaciones. AFP ha solicitado comentarios a su despacho y al gobierno de Trump.