Alcaraz barre a Tommy Paul y asalta los cuartos del Abierto de EE.UU.

El español Carlos Alcaraz arrolló este domingo al estadounidense Tommy Paul, una de sus presas favoritas, y se instaló en cuartos de final del US Open, quedando a tres triunfos de revalidar el título.

El número tres mundial despachó a Paul (21º) por 6-4, 6-3 y 6-4 con un tenis que sigue tomando altura pese a los cuatro meses de inactividad con los que aterrizó en Nueva York.

En cuartos podría tener una primera prueba de fuego ante el estadounidense Ben Shelton, campeón en agosto del Masters 1000 de Montreal, que enfrentaba en octavos al griego Stefanos Tsitsipas.

A Tommy Paul, un habitual a estas alturas de los Grand Slams, Alcaraz lo despachó con menos dificultades todavía que ante alguno de sus anteriores adversarios.

El murciano ya le tenía tomada la medida después de barrerlo en los cinco duelos previos.

Sumando el triunfo por la vía rápida de este domingo, Alcaraz ha ganado los 14 últimos sets disputados ante Paul.

Cumplidas dos horas y 20 minutos, Alcaraz selló su quinta presencia en cuartos de Nueva York, donde es el máximo favorito al título ante la baja de Jannik Sinner.