Alcaraz barre a Tommy Paul y sigue metiendo miedo en el US Open

El español Carlos Alcaraz arrolló este domingo al estadounidense Tommy Paul, una de sus presas favoritas, y se instaló en cuartos de final de un US Open que se pregunta quién puede frenar al vigente campeón.

El número tres mundial despachó a Paul (21º) por 6-4, 6-3 y 6-4 con un tenis que sigue tomando altura pese a los cuatro meses de inactividad con los que aterrizó en Nueva York.

Con solo 23 años, Alcaraz suma cinco presencias en los cuartos de este Grand Slam, donde es el máximo favorito al título ante la baja de Jannik Sinner y las bajas prestaciones de aspirantes como el alemán Alexander Zverev o el local Ben Shelton.

En cuartos podría tener una primera prueba de fuego ante el propio Shelton, reciente campeón del Masters 1000 de Montreal, que enfrentaba en octavos al griego Stefanos Tsitsipas.

A Tommy Paul, su primer oponente del Top 25 mundial, Alcaraz lo despachó con menos dificultades todavía que alguno de sus tres anteriores adversarios.

El murciano ya le tenía bien tomada la medida después de tumbarlo en los cinco duelos previos.

Sumando el triunfo por la vía rápida de este domingo, Alcaraz ha ganado los 14 últimos sets disputados ante Paul.

"Logré hacer mi juego, intenté jugar mi estilo", dijo el español antes de que le preguntaran si ya ha recuperado su "potencia máxima".

"Creo que sí", respondió con una sonrisa. "Excepto un año, desde 2021 llegué al menos a cuartos. Eso significa lo especial que es este lugar para mí y lo bien que juego cada vez que vengo".

Ante Paul, se adjudicó el primer set con un único pero letal quiebre en el último juego.

El estadounidense, que solo arañó un break en todo el partido, no pudo después levantar cabeza ante la apabullante variedad de recursos de Alcaraz, que le minaba la moral ganando todos los largos intercambios.

Alcaraz también mejoró la efectividad de su saque, el arma que más le está costando recuperar desde su lesión de muñeca.

En un último intento de restaurar el orgullo, Paul se ganó dos pelotas de break cuando Alcaraz dominaba 5-4 en el tercer set y servía para ganar.

El español las neutralizó y después engatilló una derecha cruzada que dejó con la boca abierta en la grada al actor Mcconaughey, antes de parar el reloj en dos horas y 20 minutos.

Alcaraz agrandó su imbatibilidad ante rivales estadounidenses en Grand Slams (13-0) y su racha de partidos ganados en torneos grandes (18), con la que conquistó el Abierto de Australia antes de que la lesión lo frenara en abril.