Alcaraz, en modo "impresionante", pone la mira sobre Shelton en cuartos del US Open

¿El momento de Carlos Alcaraz? "Realmente impresionante", confesó Ben Shelton. El español vuela en la defensa del título del US Open, aunque para buscar la corona en Nueva York deberá tumbar al estadounidense el martes en cuartos de final.

La estrella del tenis español, de 23 años, ha demostrado un nivel de miedo tras un parón por una lesión en la muñeca derecha que lo tuvo fuera de las pistas durante más de 4 meses.

El ganador de 7 títulos de Grand Slam apenas se ha dejado un set en los 4 partidos en Flushing Meadows, donde se coronó en 2022 y 2025.

"Está jugando a un nivel extremadamente alto", dijo Shelton, octavo sembrado. "Para mí, se ve muy normal —su normal, quiero decir—, lo cual es impresionante después de no jugar durante 5 meses".

"Estoy emocionado por la batalla. Nunca he jugado contra él aquí en Nueva York y obviamente estoy en la posición en la que quiero estar", agregó el estadounidense.

Alcaraz ha ganado los 3 enfrentamientos que han tenido, incluida una victoria en Roland Garros el año pasado, pero Shelton cree que ha mejorado lo suficiente desde entonces como para desafiar al número 3 mundial.

"Mi tolerancia al intercambio desde el fondo, la calidad general desde el fondo y mi movimiento han mejorado", sostuvo Shelton, de 23 años. "Definitivamente va a ser un partido diferente".

- De menos a más -

Alcaraz ha ido de menos a más en las primeras 4 rondas. El español ha señalado mejoras no solo en sus golpes, sino también en su capacidad para leer el juego.

Su habilidad para interpretar el cuadro, sin embargo, quizá necesite trabajo: tras su victoria en cuarta ronda sobre Tommy Paul, Alcaraz pensó que se dirigía a unos cuartos de final contra Frances Tiafoe o Daniil Medvedev.

Andy Roddick, antiguo campeón del US Open, tuvo que corregirlo y ponerlo en vereda durante una entrevista televisiva.

El ibérico, cuyo título del Abierto de Australia en enero lo convirtió en el hombre más joven en completar todos los trofeos de Grand Slam, ha dicho que en la pista su saque sigue siendo un punto a mejorar en el torneo.

Además confía en poder utilizar su nueva estrategia de retorno para descolocar a Shelton, que arrasó a Stefanos Tsitsipas en la fase anterior respaldado por una actuación estelar al servicio.

"Intento que se lo piensen un poco", dijo Alcaraz al referirse a su táctica de variar la posición desde la que devuelve la pelota. "De alguna manera, le estás metiendo presión".

El duelo Alcaraz-Shelton es el único posible enfrentamiento entre jugadores del Top 10 antes de la final.

El cuadro masculino sufrió la baja por lesión del número uno, el italiano Jannik Sinner. Luego registró las tempranas eliminaciones de Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime y el finalista de Roland Garros Flavio Cobolli.

Alcaraz, muy querido por los aficionados de Nueva York desde que conquistó allí su primer título grande en 2022, sabe que el martes estarán apoyando a Shelton.

"Él aprovecha al público, a la gente que tiene detrás, especialmente cuando juega aquí en casa", sostuvo el español.

Pero Alcaraz está en un momento "realmente impresionante"...