Alcaraz sigue creciendo rumbo a la tercera ronda del US Open

En su segundo partido tras la lesión, el español Carlos Alcaraz superó una prueba la noche del miércoles ante el portugués Jaime Faria para sellar el boleto a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El vigente campeón solventó el cruce ante Faria, número 72 de la ATP, por 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2 en el último juego en la pista central de Nueva York.

El portugués fue un rival más exigente para la estrella española que el ruso Roman Safiullin en el debut, cuando regresó a la competición después de más de 4 meses de baja por una lesión de muñeca.

Alcaraz cedió el primer set ante Faria pero recuperó de inmediato el control para solventar un partido que le ayuda a seguir tomando ritmo de cara a la defensa del título.

Su siguiente obstáculo será el chino Wy Yibing, número 113 mundial, al que venció en su único precedente en 2024.