Alemania recibe su primer avión de combate F-35 en una ceremonia en EE.UU.

Alemania recibió el viernes el primero de casi 36 aviones de combate F-35 que encargó hace cuatro años, según informó el fabricante estadounidense de la aeronave.

En una ceremonia celebrada en su planta de producción en Fort Worth, Texas, Lockheed Martin "presentó el primer F-35A Lightning II al gobierno alemán", indicó la compañía en un comunicado.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, quien asistió al evento, calificó la nave como "el avión de combate más avanzado del mundo" y afirmó que la entrega marcaba "el comienzo de una nueva era para la Fuerza Aérea Alemana".

"Se caracteriza por sus capacidades furtivas, su estrecha integración con otras plataformas y su tecnología de sensores excepcionalmente potente", añadió Pistorius.

Alemania encargó 35 de estos aviones en un acuerdo firmado en 2022 —el año en que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania— con el objetivo de reemplazar su antigua flota de aviones Tornado.

El F-35 tiene una forma y un revestimiento que lo hacen muy difícil de detectar por radar. Washington ha utilizado estos aviones en combate contra Irán, y Lockheed afirma que actualmente hay más de 1.350 F-35 en operación en todo el mundo.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump presiona a Europa para que aumente su gasto en defensa, permitiendo así que Washington se centre en otros desafíos, como la lucha contra China.

Como resultado, países europeos, incluida Alemania, están incrementando sus presupuestos militares y, en 2025, aceptaron la exigencia de Trump de destinar el 5% de su PIB al gasto en seguridad hacia 2035.