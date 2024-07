Alerta de la FDA por frutos secos contaminados que fueron enviados a Texas y Arizona y que suelen usarse en escuelas

Escuchar

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) emitió un comunicado luego de que la empresa Stutz Packing Company, radicada en California, retiró de manera voluntaria del mercado paquetes de nueces sin cáscara por una posible contaminación con Listeria monocytogenes, que puede causar una intoxicación alimentaria.

Según informa Newsweek, el consumo o exposición a estos productos puede causar enfermedades graves que requieran de tratamiento médico y que tal vez sean mortales para los niños pequeños. También, se vincula la listeria con abortos espontáneos en las mujeres embarazadas.

Los síntomas en las personas adultas suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Además, puede provocar enfermedades que pueden llegar a ser mortales en adultos mayores y personas que tengan el sistema inmune debilitado”.

La listeria es de uno de los patógenos causantes de infecciones alimentarias más graves

Texas y Arizona, los principales destinos de los productos contaminados

“El retiro del mercado fue el resultado de un muestreo de rutina que reveló que los productos terminados contenían la bacteria. Stutz ha cesado la producción y distribución de este producto mientras sigue la investigación en conjunto con la. Este retiro del mercado no incluye otros tamaños, variedades ni otros envases de nueces sin cáscara”, explicó la FDA en un comunicado.

“Estas nueces se distribuyeron a almacenes de bancos de alimentos en Texas y Arizona, que luego se distribuyen a otros centros de distribución que pueden llegar a los consumidores, o bancos de alimentos más pequeños, programas de almuerzos escolares, refugios o sistemas de alimentación penitenciarios”, reveló la agencia de gobierno. Por el momento no se reportaron casos de enfermedad debido a este producto.

Las nueces sin cáscara vienen en un empaque de plástico transparente de 1 libra, que tiene un cuadro blanco y rojo impreso en el centro de la bolsa. El código universal de producto (UPC, según sus siglas en inglés) es 7 15001 00908 1, y pertenecen a los lotes 24171 1 o 24172 1. Si el consumidor tiene este producto en su poder puede desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo obtuvo.

Estos paquetes de nueces puede causar enfermedades graves que requieran de tratamiento médico

Según un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la listeriosis es la tercera causa de muerte por enfermedades transmitidas por los alimentos. Se estima que aproximadamente 1.600 personas contraen esta infección en el año, y que 260 de ellas mueren.

La empresa habilitó dos canales de comunicación para realizar un reclamo o simplemente evacuar dudas. El correo electrónico es smorales@stutzpacking.com y el número telefónico es 760-230-9547. Estos se encuentran habilitados de lunes a viernes de 8:00 AM a 5 PM.

Junto con las nueces sin cáscara de Stutz Packing Company también fueron retirados otros tres productos por la FDA: unas inyecciones de acetaminofén de la empresa Productos Farmacéuticos Hikma PLC, debido a que en algunas unidades el producto tiene Dexmedetomidina HCL en lugar del componente declarado en el envase; ácido hialurónico de la marca Productos Principales Inc., debido a la presencia diclofenaco y omeprazol, dos componentes que no fueron declarados; y por último, se retiró unas verduras y ensaladas en bolsa de Granja Wiers Inc., por un posible foco de contagio con Listeria Monocytogenes.

