Así será el fin del mundo, según la predicción de Stephen Hawking

Escuchar

Stephen Hawking, renombrado físico teórico y cosmólogo británico, no solo fue reconocido por sus contribuciones al entendimiento del universo, sino también por su capacidad única para comunicar complejas teorías científicas al público general. A lo largo de su vida, exploró diversos escenarios sobre el futuro de la humanidad y la Tierra, incluidas predicciones sombrías sobre posibles desenlaces catastróficos para el planeta.

El distinguido físico británico Stephen Hawking creía que la IA súper inteligente podía llevar al "fin de la raza humana" GETTY IMAGES

Gigantesca bola de fuego en 2600: la teoría que dejó Hawking antes de morir

Uno de los pronósticos de Hawking fue su teoría sobre cómo el planeta Tierra podría transformarse en una “gigantesca bola de fuego” para el año 2600. Esta predicción, presentada en el documental The Search for a New Earth, producido por la BBC en 2017, plantea un escenario apocalíptico derivado del hacinamiento y el desmesurado consumo de recursos por parte de la humanidad.

“Con el cambio climático, los impactos de asteroides, las epidemias y el crecimiento de la población, nuestro propio planeta es cada vez más precario”, aseguró Hawking, según retoma CNBC. El físico sugiere en el documental que la humanidad podría alcanzar un punto crítico en el que la Tierra se vuelva inhabitable por el calor.

A lo largo del documental, el físico teórico explicó que el aumento desmesurado de la población mundial, junto con el consumo insostenible de energía, podrían llevar a un efecto invernadero descontrolado. Este fenómeno provocaría un aumento exponencial de las temperaturas globales, con lo que se transformaría gradualmente la atmósfera terrestre en una especie de horno gigantesco.

Stephen Hawking dejó varias predicciones sobre el fin de la Tierra y de la humanidad BBC/RICHARD ANSETT

Además, Hawking subrayó que este escenario no se trata solo de un problema ambiental, sino también de una cuestión de supervivencia humana a largo plazo. Instó a la humanidad a tomar medidas urgentes para reducir la huella ecológica, desarrollar tecnologías sostenibles y explorar opciones para colonizar otros planetas como una medida de precaución contra el colapso inevitable de nuestro entorno natural.

Otras teorías: el físico dejó varias dudas sobre el futuro de la humanidad

A pesar de que la teoría sobre la bola de fuego es una de las más recordadas debido a que la hizo previo a fallecer en 2018, durante años Hawking sostuvo que la humanidad podría desaparecer. En 2006, durante una conferencia en la Universidad de Pekín delante de 500 alumnos, el científico advirtió sobre los riesgos del cambio climático.

En aquel momento, dialogó con los estudiantes sobre cómo el calentamiento global podría amenazar la habitabilidad de la Tierra, la cual, “podría terminar como Venus, con una temperatura de 250 grados centígrados y una lluvia de ácido sulfúrico”, teorizó.

Stephen Hawking dejó varias predicciones sobre el fin de la Tierra y de la humanidad EFE

Bastante adelantado a su tiempo, en una entrevista con la BBC en 2014, Hawking expresó preocupaciones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. “Podría significar el fin de la raza humana”, conjeturó. “Los humanos, que están limitados por una evolución biológica lenta, no podrían competir y serían superados”, especificó sobre esta problemática.

Aún no hay confirmaciones de que alguna de estas teorías puedan cumplirse. Sin embargo, Hawking le dejó en claro a la BBC que: “Aunque la probabilidad de que ocurra un desastre en el planeta Tierra en un año determinado puede ser bastante baja, se acumula con el tiempo y se convierte en una certeza casi absoluta en los próximos mil o diez mil años”,

LA NACION