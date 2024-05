Alerta en Nueva York: emiten una advertencia por agua contaminada con una toxina que podría causar cáncer

Escuchar

Desde Village of Hempstead, un pueblo de Long Island en el estado de Nueva York, le exigen al gobierno federal de Estados Unidos una ayuda financiera de 55 millones de dólares para la instalación de una planta de tratamiento de agua potable. Los residentes de la comunidad acusan que el líquido vital que ingieren tiene altos niveles de una sustancia tóxica llamada dioxano. La Agencia de Protección Ambiental la cataloga como “probablemente cancerígena”.

“No permitiremos que Village of Hempstead sea otro Flint, Michigan”, afirmó el alcalde Waylyn Hobbs en una entrevista con The New York Post. “No es nada nuevo, pero queremos asegurarnos de cuidar el agua ahora, para proteger no solo a los residentes que tenemos actualmente, sino también a nuestro futuro, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a las generaciones que vendrán”, agregó.

El alcalde Waylyn Hobbs enciende las alarmas sobre la calidad de agua en su pueblo Instagram Waylyn Hobbs

Al ser consultado sobre el pedido a la administración de Joe Biden, Hobbs aseguró que tanto el gobierno federal como el local deben contribuir con esta causa. “Los mismos residentes que me eligen a mí, son los mismos residentes que votan a nuestros funcionarios estatales y federales. Son sus electores también”, explicó. Sin embargo, afirmó que de no recibir el aporte, será la alcaldía la que construya una planta de tratamiento del agua.

Los niveles más altos detectados de la sustancia nociva se elevan un 900% por encima de lo permitido por el estado. Según el estudio realizado desde la alcaldía, “los productos químicos fueron liberados en las aguas subterráneas por fuentes comerciales e industriales y finalmente fueron absorbidos por los nueve pozos de la aldea y dispersados a su comunidad de 55.000 personas”. Además, explican que los principales afectados son las mujeres embarazadas y los niños pequeños.

El alcalde de Village of Hempstead busca construir una nueva planta potabilizadora de agua PXHERE - PXHERE

Sin embargo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió otra declaración: “El agua suministrada en la aldea de Hempstead no representa un riesgo significativo para la salud y continúa siendo aceptable para todos los usos, ya que los niveles máximos de contaminación se establecen muy por debajo de los niveles que se sabe que causan efectos en la salud. Si bien el suministro de agua ha tenido muestras que resultaron superiores, se han tomado medidas provisionales para minimizar la presencia de dioxano en el agua suministrada”.

Qué hacer frente al agua de Hempstead

Es importante saber que todavía no existen estudios sobre los impactos que puede tener este agua en seres humanos. La mayoría de las pruebas que se realizaron fueron sobre animales de laboratorio. Sin embargo, el alcalde Wayland Hobbs aseguró: “No queremos esperar para saber cuáles son los resultados que afectan a nuestros residentes, por eso estamos actuando ahora para asegurarnos de eliminar los altos niveles de dioxinas en nuestra agua”.

Se recomienda que compren agua embotellada a las personas que viven en lugares contaminados DANTE FERNANDEZ - AFP

No existen métodos caseros para quitar esta toxina del agua que llega por la cañería a las casas y es por eso que las autoridades intentan construir una nueva planta potabilizadora. Su sugerencia es optar por agua embotellada, para evitar complicaciones.

LA NACION