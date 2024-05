Así es el valioso billete “torcido” de dos dólares que cualquiera puede tener en la cartera: cómo identificarlo

Escuchar

Hay que tener en cuenta diferentes características para vender un billete a un precio alto durante una subasta. Recientemente, se viralizó un ejemplo de mala impresión que podría hacer que una pieza común de dos dólares se volviera bastante valiosa entre los coleccionistas.

Eric Miller es un especialista en numismática y, en su cuenta de TikTok @TheCoinChanell, suele mostrar rarezas que le llegan o le consultan. En esta oportunidad, un usuario le preguntó por una serie de billetes de dos dólares que tenían el número de serie impreso en un lugar incorrecto, superpuesto a la frase “Washington D.C.”.

Cómo identificar el billete de US$2 valioso

“Todos me preguntan, ‘¿mi billete de dos dólares es valioso?’ Y los regulares no suelen serlo”, indicó Miller sobre la circulación de esta moneda. Sin embargo, aclaró que, en este caso particular, se trata de una serie que puede ser valiosa en las subastas. “Se supone que el número de serie debe estar completamente alineado entre la frase ‘Washington D.C.’ y el borde superior”, remarcó.

En el video se puede ver una serie de billetes de dos dólares con el número de serie mal impreso User - www.tiktok.com/@thecoinchannel

Este caso se denomina un error de impresión y el especialista mostró algunas subastas donde el precio de la moneda original se elevó producto de esta falla. Por ejemplo, se vendió un ejemplar de un dólar por más de US$47. En otro caso, con el número de serie del lado opuesto corrido se cotizó en US$384.

Miller aconsejó que, cualquiera que se encuentre con un billete de dos dólares con una rareza similar, lo que debe hacer es visitar el portal del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), en la sección que contiene un formulario para que el portador suba su moneda y le den a cambio una cifra cercana a los US$67.

Cuáles son los billetes de dos que pueden costar cientos de dólares

En una nota dedicada al billete de dos dólares, el PCGS explica que es un modelo inusual, pero los estadounidenses suelen encontrarse con ciertas piezas. Los primeros billetes de US$2 se imprimieron en una serie de 1862. “En aquellos días representaba una suma decente de dinero, especialmente considerando que un trabajador típico en cualquiera de las grandes ciudades de la costa este podía ganar entre 75 centavos y un dólar durante la época de la Guerra Civil”, señalaron.

A medida que pasó el tiempo, el uso del billete fue aumentando gradualmente, “quizás más en función de la inflación que de la preferencia por la moneda en sí”, señalan desde PCGS. Para mediados del siglo XX dejó de circular tan cotidianamente y en 1976 se hizo una tirada nueva, producto del bicentenario de Estados Unidos.

El billete de dos dólares se empezó a imprimir en el Siglo XIX y lentamente fue quedando en desuso www.pcgs.com

“Si bien el billete rara vez se ve en circulación hoy en día, el moderno de US$2 no es tan raro en absoluto”, indica el Servicio y agregaron que inclusive hoy día se imprimen algunos y se pueden comprar por su valor nominal en los bancos. De la serie de 1976 hay 500 millones disponibles. “En condiciones desgastadas valen su precio nominal”, describieron.

Sin embargo, en los billetes modernos de dos dólares hay unos ejemplares que tienen “un pequeño personaje que parece una estrella junto al número de serie”, cuentan. Esos son casos en los que pueden costar entre cinco y US$50, “dependiendo de la serie y el banco emisor”, señalaron. Por otro lado, algunas series entre 1928 y 1963 pueden llegar a un valor similar en una casa de subastas.

