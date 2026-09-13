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LA NACION

Alexander Zverev, campeón del Abierto de EE.UU., en breve

A continuación los datos básicos del alemán Alexander Zverev; quien este domingo alzó su primer título del Abierto de Estados Unidos al vencer en la...

Alexander Zverev, campeón del Abierto de EE.UU., en breve
Alexander Zverev, campeón del Abierto de EE.UU., en breveMIKE STOBE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A continuación los datos básicos del alemán Alexander Zverev, quien este domingo alzó su primer título del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final al estadounidense Ben Shelton.

Nombre: Alexander

Apellido: Zverev

Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1997 (29 años)

Lugar de nacimiento: Hamburgo (Alemania)

Altura: 1,98 m

Posición ranking ATP: número 2 (más alto de su carrera)

Entrenador: Alexander Zverev Sr.

Palmarés: 26 títulos

Trofeos de Grand Slam: 2 (US Open y Roland Garros en 2026)

Su recorrido en Nueva York:

1ª ronda: derrotó a Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-5, 6-4

2ª ronda: a Quentin Halys (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 6-3

3ª ronda: a Alejandro Tabilo (CHI/N. 25) 6-2, 7-6 (7/2), 6-2

Octavos: a Luciano Darderi (ITA/N. 21) 6-2, 6-2, 7-6 (7/3)

Cuartos: a Botic van de Zandschulp (NED) 6-2, 7-5, 6-1

Semifinales: a Karen Khachanov (RUS) 6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (8/6)

Final: a Ben Shelton (USA/N. 8) 6-3, 7-6 (7/2), 5-7, 6-2

AFP
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