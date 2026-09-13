Alexander Zverev, campeón del Abierto de EE.UU., en breve

A continuación los datos básicos del alemán Alexander Zverev, quien este domingo alzó su primer título del Abierto de Estados Unidos al vencer en la final al estadounidense Ben Shelton.

Nombre: Alexander

Apellido: Zverev

Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1997 (29 años)

Lugar de nacimiento: Hamburgo (Alemania)

Altura: 1,98 m

Posición ranking ATP: número 2 (más alto de su carrera)

Entrenador: Alexander Zverev Sr.

Palmarés: 26 títulos

Trofeos de Grand Slam: 2 (US Open y Roland Garros en 2026)

Su recorrido en Nueva York:

1ª ronda: derrotó a Lorenzo Sonego (ITA) 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-5, 6-4

2ª ronda: a Quentin Halys (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 6-3

3ª ronda: a Alejandro Tabilo (CHI/N. 25) 6-2, 7-6 (7/2), 6-2

Octavos: a Luciano Darderi (ITA/N. 21) 6-2, 6-2, 7-6 (7/3)

Cuartos: a Botic van de Zandschulp (NED) 6-2, 7-5, 6-1

Semifinales: a Karen Khachanov (RUS) 6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (8/6)

Final: a Ben Shelton (USA/N. 8) 6-3, 7-6 (7/2), 5-7, 6-2