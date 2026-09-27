Almirón brilla ante Bolivia y da la primera victoria post-Mundial al Paraguay de Alfaro

Paraguay se estrenó en su primera cita después del Mundial 2026 con una victoria de 2-0 ante Bolivia en Washington, en un amistoso en el estadio Audi Field que reforzó la confianza en el proyecto del argentino Gustavo Alfaro.

El diez de Paraguay, Miguel Almirón (Atlanta United), fue la figura del partido al marcar un doblete y liderar el estreno victorioso de la Albirroja tras su histórica participación en el Mundial de Norteamérica, donde cayó ante Francia en los octavos de final.

Almirón, veterano de la selección que ha jugado en Lanús de Argentina y Newcastle de Inglaterra, despertó tras una participación mundialista discreta en la que no hizo goles ni asistencias.

Durante los primeros minutos, la defensa de la Verde se mostró como un bloque compacto y su escuadra protagonizó la primera acción de peligro en el minuto 7, de la mano de Carlos Melgar con un potente remate de media distancia que el portero paraguayo Gastón Olveira desvió al tiro de esquina.

Paraguay firmó una de las sorpresas del Mundial al eliminar a Alemania por penales tras empatar 1-1 en dieciseisavos de final. Aunque la Albirroja cayó luego por 1-0 ante Francia en octavos, el rendimiento convenció a sus dirigentes de renovar el vínculo con el seleccionador Gustavo Alfaro.

Bolivia, por su parte, entró en la zona de repechaje para el último Mundial, pero perdió su cupo al ser derrotado 2-1 por Irak. El DT Óscar Villegas, que llegó a dirigir la Verde en 2024, también renovó su contrato.

- Almirón brilló, Olveira salvó -

El marcador se abrió en el minuto 17 en una jugada coordinada en la que Diego Gómez rompió la línea defensiva de Bolivia con un centro desde media distancia.

Robert Morales bajó el balón en el área y con la cabeza asistió a Almirón, que con un zurdazo anotó el primer gol para Paraguay.

Bolivia fue perdiendo intensidad a lo largo del primer tiempo mientras Paraguay ganaba cada vez más confianza en el área rival.

Apenas iniciado el segundo tiempo, la Albirroja amplió su ventaja con otro gol de Almirón, que recibió el balón dentro del área con un pase complicado de Julio Enciso, y disparó con un potente zurdazo elevado que Viscarra no logró detener.

La Verde solo reaccionó hacia la última etapa del segundo tiempo, cuando logró ingresar con un par de acciones al área rival y poner en peligro a la escuadra paraguaya.

En el minuto 74, una falta de José Canale sobre Miguel Terceros hizo que el árbitro pitara un penal a favor de Bolivia.

Terceros envió un remate lento a ras del suelo que Gastón Olveira rechazó sin dificultades.

Bolivia perdió así su única posibilidad de lograr el descuento, pese a varios intentos posteriores de rematar al arco rival.

Olveira desactivó varias acciones de la delantera boliviana en los últimos minutos del encuentro.