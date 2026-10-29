Alphabet se desploma más de un 12% en Wall Street tras resultados decepcionantes

Las acciones de Alphabet, matriz de Google, se desplomaron en la Bolsa de Nueva York este jueves, luego de la publicación de resultados trimestrales por debajo de las expectativas del mercado.

Debido a la desaceleración de su negocio de publicidad, el gigante tecnológico estadounidense cayó un 12,64% hasta los 283,82 US$ en Wall Street.

Esto supone casi 480.000 millones de dólares de pérdidas en capitalización bursátil durante la jornada.

De acuerdo con los datos conocidos el miércoles, el beneficio neto cayó un 25% interanual, hasta 26.200 millones de dólares, en el período de julio a septiembre.

Los resultados estuvieron muy por debajo de las previsiones de los analistas encuestados por FactSet.