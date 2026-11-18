Anthropic fijó su oferta pública inicial de salida a bolsa en 83 dólares por acción este miércoles, por encima del rango previsto, informaron medios estadounidenses, en medio de una fuerte demanda por sus títulos.

La salida a bolsa del gigante de la IA desplaza así al mercado de su inquietud por el escándalo de Nvidia.

A ese precio, la venta de 825 millones de acciones recaudaría unos 68.500 millones de dólares y valoraría al creador del chatbot Claude en unos 1,5 billones de dólares, incluyendo las opciones sobre acciones de los empleados y las acciones restringidas.

Se espera que la negociación empiece el jueves en el índice Nasdaq bajo el símbolo de cotización "ANT".