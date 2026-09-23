Altos del Golán "seguirán siendo sirios", dice el presidente Al Sharaa

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, insistió el miércoles en la ONU que los Altos del Golán son territorio sirio, desestimando el reconocimiento de Colombia de la soberanía israelí sobre esta estratégica meseta.

Israel capturó los Altos del Golán de Siria durante la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexionó el territorio en 1981.

Estados Unidos había sido el único país en reconocer esta anexión hasta que en agosto el nuevo gobierno colombiano de extrema derecha, y alineado con Washington, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán.

Naciones Unidas sostiene que la meseta es territorio sirio bajo ocupación militar israelí.

"Cualquier intento que viole nuestra soberanía, viole el derecho internacional, será detenido. El Golán seguirá siendo territorio sirio", dijo Al Sharaa en la Asamblea General en Nueva York.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, respondió a las declaraciones del presidente sirio.

"Mi respuesta clara al presidente sirio, que hizo declaraciones grandilocuentes desde la tribuna de la ONU: el Golán bajo soberanía israelí es una parte inseparable del Estado de Israel para siempre", declaró Katz en un mensaje en video.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en julio en que los Altos del Golán formaban parte de Siria y calificó la ocupación israelí de "totalmente inaceptable".

Al Sharaa también aprovechó su intervención en la ONU para denunciar los repetidos ataques israelíes contra su país desde la caída del dictador Bashar al Asad.

"Israel está lanzando ataques contra Siria. Ha habido 500 ataques aéreos, más de 1.200 incursiones y 300 detenciones. Esto es contrario a la orientación que estamos viendo a nivel global", dijo.