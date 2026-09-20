Altos responsables de China y EE.UU. se reúnen en Nueva York antes de la cumbre Xi-Trump

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, mantienen este domingo en Nueva York conversaciones de cara a la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping.

Los dos altos cargos se reunirán durante el día en la sede del banco JPMorgan, donde también está presente el representante de Comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer.

Estas conversaciones tienen lugar a pocos días de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, con la que ambos países esperan disipar las tensiones comerciales, tecnológicas y estratégicas entre las dos principales potencias del mundo.

"Me alegra la idea de mantener hoy conversaciones exhaustivas y constructivas que allanen el terreno para la reunión entre nuestros líderes", declaró el domingo Bessent ante periodistas antes de reunirse con la delegación china.

El objetivo es prorrogar la tregua que Washington y Pekín acordaron el año pasado —tras haberse impuesto mutuamente aranceles punitivos—, y que expira en noviembre.

Los responsables estadounidenses también quieren asegurarse de que China no imponga nuevas restricciones a la exportación de sus tierras raras, vitales para la fabricación de automóviles, celulares y de armamento.

Está previsto que en la reunión de hoy también se trate el tema de Irán.

Washington ha aumentado la presión sobre Teherán imponiéndole nuevas sanciones y estrechando sus fuentes de financiación.

Sin embargo, China es un importante apoyo diplomático de Irán y un gran comprador de su producción petrolera.

Trump concederá a Xi el raro honor de recibirlo el miércoles al bajar del avión cuando llegue a Estados Unidos, según informaciones obtenidas por la AFP de un funcionario de la Casa Blanca.