Álvarez brilla y Nacionales vencen 6 a 5 a Angelinos pese a otro colapso del bullpen

WASHINGTON (AP) — Andrew Alvarez lanzó siete entradas de pelota de un solo hit y los Nacionales de Washington lograron el sábado una victoria por 6-5 en 10 entradas sobre los Angelinos de Los Ángeles, cuando CJ Abrams anotó por un error pese a otro colapso del bullpen.

El sencillo del venezolano Andrés Chaparro ante Ben Joyce empató el juego en la novena. Abrams anotó frente al dominicano José Fermín (4-3) cuando el campocorto Zach Neto no pudo controlar el rodado de Harry Ford con el cuadro adentro.

Antes de eso, los Angelinos remontaron para tomar ventaja de 5-4 mientras le propinaban al bullpen de Washington su 39° salvamento desperdiciado, ampliando un récord de MLB. Vaughn Grissom conectó un jonrón de dos carreras durante una octava entrada de tres carreras ante Brad Lord, y Wade Meckler, Denzer Guzman y el venezolano Moisés Ballesteros también impulsaron carreras.

Jack Sinclair (1-0) retiró a cuatro bateadores para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Por Washington, el boricua Abimelec Ortiz pegó un sencillo y el venezolano Keibert Ruiz remolcó carreras para ayudar a Washington a tomar una ventaja de 4-0.

Alvarez ponchó a ocho bateadores, la mejor cifra de su carrera mientras sorteaba cuatro bases por bolas.

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