Amazon da luz verde a tres series infantiles generadas con IA

Amazon MGM Studios lanzó este miércoles un fondo para incentivar el uso de la inteligencia artificial para la producción de contenido, y aprobó los primeros tres proyectos que se beneficiarán de la iniciativa

El anuncio se produjo en la conferencia anual AI on the Lot, que se realiza esta semana en Amazon MGM Studios. El gigante del entretenimiento reveló las primeras imágenes de las series animadas que publicará en su plataforma de streaming

El GenAI Creators' Fund, de Amazon MGM Studios y Amazon Web Services, ofrecerá a los cineastas y creativos herramientas tecnológicas para desarrollar sus proyectos en una ventana corta de tiempo

Las series infantiles "Punky Duck", del director mexicano Jorge Gutiérrez ("El libro de la vida"), "Diana Music Hunters", de Albie Hecht, y "Cupcake & Friends", de Buzzfeed Studios, conquistaron el visto bueno en dos meses, algo que sus creadores destacaron como "revolucionario"

"Comencé el 7 de marzo, y aquí estamos hoy aprobados", dijo Gutiérrez, acostumbrado a dedicar hasta dos años a un episodio piloto

"La mejor forma en que puedo describirlo es como tener sexo y que alguien te entregue el bebé, es muy loco"

La iniciativa se enmarca en la dirección que la empresa está tomando en materia de IA

En AI on the Lot, el director de AI Studios de Amazon MGM Studios, Albert Cheng, opinó que lejos de eliminar empleos, la implementación de la tecnología, al reducir costos y tiempos, permitiría aumentar el número de producciones en menor tiempo, y por ende, las oportunidades laborales

El tema causa preocupación en la meca del cine, donde actores, guionistas y creativos temen ser reemplazados por la IA

Pero Cheng apuntó que la IA podría ser también clave para traer de vuelta la producción a Hollywood, que ha visto en los últimos años un éxodo de su principal industria

En este sentido, el ejecutivo señaló que el sector debería abogar por incentivos fiscales para las producciones asistidas por IA en California, estado que busca atraer de vuelta a la industria ofreciendo ventajas tributarias

"Si queremos que Los Ángeles sea el Hollywood que innova, ¿por qué no empezar aquí y fomentar de verdad que se invierta más aquí, en Los Ángeles?", dijo

Sin embargo, el ejecutivo reconoció que la tecnología "es adictiva" y que los creativos tienen que evitar la tentación de dejar las decisiones en manos de la IA

"Tenemos que asegurarnos de no sucumbir y dejar que nuestros cerebros se atrofien, sino pensar críticamente sobre cómo queremos hacer esto", comentó