Amazon suspende operaciones con propietario de avión de carga que se salió de la pista en Miami

Amazon dijo el domingo que suspende sus operaciones con 21 Air LLC, la compañía propietaria del avión que se salió de la pista en el aeropuerto internacional de Miami la semana pasada en un incidente que dejó cinco muertos.

La aeronave, un Boeing 767-300 construido en 1994 y operado por un contratista de Amazon, atravesó el 6 de septiembre una valla perimetral del aeropuerto, embistió a dos vehículos y dejó cinco personas muertas.

"La seguridad siempre ha sido nuestra máxima prioridad, tanto en nuestras propias operaciones como cuando trabajamos con socios", dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en un comunicado.

"Tras el trágico incidente del fin de semana pasado, hemos dedicado tiempo a apoyar la investigación y a revisar algunas de las circunstancias que lo rodean, y hemos decidido suspender nuestras operaciones con 21 Air", apuntó Nantel.

"Seguiremos trabajando para apoyar la investigación y a todos los afectados", agregó.

Los dos pilotos del avión de carga que resultaron lesionados fueron dados de alta del hospital.

La jefa de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo el martes que las autoridades revisaban los datos de vuelo y las grabaciones de la caja negra de voz de la cabina del avión.

Los datos de vuelo difundidos por los investigadores el martes sugieren que el avión intentó abortar un aterrizaje antes de atravesar una valla perimetral y chocar contra dos vehículos.