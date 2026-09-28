AMD adquiere World Labs, fundada por la "madrina" de la IA Fei-Fei Li

El fabricante de semiconductores AMD anunció el lunes la adquisición de World Labs, empresa de inteligencia artificial fundada por Fei-Fei Li, una de las más destacadas investigadoras del sector y llamada la "madrina de la IA"

El acuerdo de compra está valuado en alrededor de 8.200 millones de US$, y pondrá a Li, investigadora y docente de ciencias de la computación en la estadounidense Universidad de Stanford, como científica jefe en AMD.

Li fundó World Labs para desarrollar lo que ella llamó "inteligencia espacial", una tecnología que puede simular ambientes tridimensionales a partir de imágenes, video y texto.

La empresa investiga los llamados modelos del mundo, que funcionan de manera diferente a los populares sistemas de IA que generan texto e imágenes.

En lugar de crear contenido nuevo, los modelos del mundo aprenden cómo funciona realmente el mundo físico para poder simular y predecir lo que sucede.

Este tipo de investigación tiene aplicaciones en robótica y simulaciones virtuales.

"Ahora que tenemos evidencia tangible de las posibilidades, haremos todo lo que podamos para acelerar el futuro", dijo Li en una entrada de blog.

"Hacer esto requiere que escalemos nuestros esfuerzos, ampliando nuestro alcance y acercándonos más al hardware."

Este mes, AMD se convirtió en la empresa más reciente en alcanzar una valoración de 1 billón de dólares por las masivas inversiones en el sector de inteligencia artificial.