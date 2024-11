Amenazas de bomba paralizan brevemente votación en zonas de EEUU entre acusaciones sin base de Trump

WASHINGTON (AP) — Una serie de amenazas de bomba en varios estados clave y acusaciones infundadas de irregularidades por parte del expresidente Donald Trump afectaron a una jornada electoral que, por lo demás, transcurrió con normalidad y puso fin a una accidentada campaña presidencial.

Las amenazas de bomba en partes de Arizona, Georgia y Pensilvania el martes resultaron ser falsas, pero obligaron a evacuar algunos centros de votación y a extender el horario, y retrasaron el conteo de algunos votos.

Las amenazas se reportaron durante todo el día en lugares de votación en tres condados del área metropolitana de Atlanta, todos con un gran número de votantes demócratas, y hasta la noche en lugares de votación y oficinas electorales de Pensilvania donde se contaban las boletas.

También se informó de amenazas de bomba en varios centros de votación en dos condados de Arizona, según la oficina del secretario de estado. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo en una conferencia de prensa por la noche que las falsas alarmas no representaban ningún peligro para el público, ni para la elección.

“Cada voto legal y elegible será contado y contado con precisión, y se respetará la voluntad del pueblo en el estado de Pensilvania”, dijo Shapiro, un demócrata. Ni Shapiro ni la policía estatal de Pensilvania dieron detalles sobre quién podría estar detrás de las falsas alarmas.

En el condado de Fulton, Georgia, que incluye Atlanta, 32 de 177 lugares de votación recibieron amenazas de bomba y cinco fueron evacuados brevemente. Los lugares de votación pudieron reabrir después de las amenazas.

“Eso solo muestra la resiliencia de nuestro sistema y nuestra gente. Estamos preparados para la batalla”, dijo el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, un republicano. El FBI dijo que muchas amenazas de bomba falsas en varios estados parecían proceder de dominios de correo electrónico rusos.

El dramático y preocupante final del día de las elecciones llegó después de un período de votación anticipada muy exitoso, en el que ya se habían emitido al menos la mitad de todos los votos esperados en la elección presidencial. Para el martes, más de 84 millones de estadounidenses ya habían votado.

En general, el último día de votación se caracterizó por los mismos contratiempos y frustraciones rutinarios vistos en otras elecciones: un trabajador electoral que olvidó traer una llave; errores en la impresión de papeletas; máquinas de conteo de votos que no funcionaban.

La gran mayoría de los problemas fueron “acontecimientos rutinarios previstos y planificados”, dijo Cait Conley, asesora principal del director de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos.

La participación el martes fue alta en muchos estados. En Nevada, uno de los dos estados en disputa para las presidenciales en el oeste, se reportaron largas filas en Reno y Las Vegas. Después de que cerraron las urnas todavía había una espera de tres horas en un lugar de votación en la Universidad de Nevada, Reno, según funcionarios electorales locales.

A pesar de que no había evidencia de problemas generalizados para votar, Trump hizo afirmaciones infundadas relacionadas con Filadelfia y Detroit y cuestionó las operaciones electorales en Milwaukee, las ciudades más grandes en tres estados cruciales para decidir la presidencia. Funcionarios locales rápidamente refutaron las afirmaciones que hizo Trump en redes sociales, diciendo que no había indicios de ningún problema que pudiera afectar al conteo preciso de los votos.

La ausencia de problemas significativos no impidió que Trump, el candidato republicano, o el Comité Nacional Republicano, hicieran numerosas afirmaciones de fraude o interferencia electoral durante el período de votación anticipada, un posible preludio de impugnaciones después del día de las elecciones.

En Georgia, un juez federal rechazó como “frívolo” un esfuerzo de último minuto de los republicanos para impugnar la recolección de votos por correo de las oficinas electorales del área de Atlanta el fin de semana pasado, después de que hubiera terminado la votación anticipada.

El juez federal de distrito R. Stan Baker, designado por Trump, dijo que el argumento del Partido Republicano “no resiste ni siquiera el nivel más básico de revisión estatutaria y comprensión lectora”.

Trump sugirió el martes que no impugnaría los resultados de las elecciones, siempre y cuando fueran justas. “Si es una elección justa, sería el primero en reconocer” los resultados, dijo Trump, aunque no estaba claro a qué se refería esa definición.

La oponente demócrata de Trump, la vicepresidenta Kamala Harris, instó a los votantes a no caer en la táctica de Trump de sembrar dudas sobre las elecciones.

El expresidente comenzó a hacer afirmaciones infundadas sobre la votación, el conteo de votos y la aplicación de la ley a medida que la votación del día de las elecciones se acercaba a su fin. Dijo en su plataforma de redes sociales que había “rumores de un enorme fraude en Filadelfia” y que las autoridades iban en camino. No proporcionó detalles, y en un principio no había indicios de a qué se refería. Sus portavoces no respondieron a solicitudes de comentarios sobre a qué se refería.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, emitió un comunicado rechazando las afirmaciones de Trump como infundadas.

“No hay ninguna base de hechos de las autoridades policiales para respaldar esta acusación”, dijo Krasner. “Si Donald J. Trump tiene cualquier dato que respalde estas acusaciones, lo queremos en este momento”. Funcionarios federales de seguridad electoral y Shapiro también dijeron que no habían visto nada que respaldara las afirmaciones de Trump.

El oficial Miguel Torres del Departamento de Policía de Filadelfia dijo que no estaba al tanto de ninguna movilización especial de las fuerzas del orden o “ningún tipo de incidente” que lo requiriera. Uno de los tres miembros del consejo electoral de Filadelfia, Seth Bluestein, un republicano, dijo en redes sociales que el comentario de Trump “es otro ejemplo de desinformación”.

Durante una conferencia de prensa por la noche, enfatizó la seguridad del voto de la ciudad: “No hay evidencia alguna de un fraude masivo”, afirmó. La policía en Detroit estaba igualmente desconcertada por otra publicación de Trump que decía: ”¡Filadelfia y Detroit! ¡Hay una fuerte presencia de las fuerzas de la ley allí!”

La policía de Detroit dijo que no se habían reportado problemas dentro o fuera de Huntington Place, la enorme sala de convenciones donde los trabajadores electorales contaban las boletas. El tráfico nocturno fuera del centro era ligero, sin manifestantes a la vista. Se colocaron barricadas fuera de la sala y se apagaron las escaleras mecánicas hacia y desde el área.

La policía también informó que no hubo problemas importantes en los más de 400 distritos electorales de la ciudad. “El expresidente dijo que había una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en Filadelfia y Detroit. Eso no era cierto”, dijo la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, durante una conferencia de prensa por la noche.

En Milwaukee, los funcionarios electorales dijeron que estaban recontando más de 30.000 votos por correo “por precaución” después de descubrir que las puertas en la parte trasera de los escáneres de papeletas no estaban debidamente selladas. Se esperaba que el esfuerzo, que atrajo la atención de Trump y el comité republicano, retrasara el conteo allí.

El senador republicano Ron Johnson fue a la ubicación del conteo central de Milwaukee con el presidente del Partido Republicano de Wisconsin para observar la operación. Menos de dos meses antes del día de las elecciones, la oficina electoral de Milwaukee había recibido elogios de los republicanos que supervisan las elecciones en el estado y que habían expresado confianza en que estaba lista.

Arizona, un estado muy disputado, enfrentó múltiples desafíos el día de las elecciones. Amenazas de bomba dirigidas a lugares de votación en los condados de Cochise y Navajo retrasaron algunos resultados, y votantes indígenas estadounidenses frustrados hicieron fila durante horas en el condado de Apache. Un juez ordenó que algunos lugares de votación permanecieran abiertos dos horas adicionales debido a equipos defectuosos y falta de papeletas impresas.

Durante todo el día, miembros de la Nación Navajo informaron que los trabajadores electorales les negaban el acceso después de horas de espera. Más de 43.000 votantes registrados viven en la porción del condado de Apache de la Nación Navajo, según documentos judiciales en la demanda que buscaba la extensión de la votación.

Zane James dijo que esperó en el frío con unos 50 otros votantes durante aproximadamente dos horas y media antes de poder votar debido a un problema con la única impresora del sitio. “Fue un desastre, fue terrible”, dijo. En un lugar de votación en Chinle, en la Nación Navajo, Amanda Woody dijo que no sabía cuánto tiempo tomaría antes de que pudiera emitir su voto. “Hay una fila, pero estoy dispuesta a esperar”, dijo. “Cada voto cuenta”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.