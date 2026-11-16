América Latina podría crecer un 5,1% más en una década si adoptara de forma decidida la IA

América Latina y el Caribe podría crecer un 5,1% más en la próxima década si adoptara de manera decidida la inteligencia artificial (IA), según un estudio publicado este lunes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Con una adopción amplia y de alto impacto de la IA, el PIB regional podría aumentar un 5,1% en una década", explica el informe "Desarrollo en las Américas" centrado en esta nueva tecnología.

"En un escenario de alta adopción y alto impacto en la productividad, la productividad (PTF) de la región podría aumentar un 2,3%" añaden los autores.

La región creció aproximadamente una media del 1,4% en la última década, en términos reales (ajustado a la inflación), de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.

La productividad es el gran desafío de la región desde hace seis décadas, lo que ha impactado en su capacidad de crecimiento: en la actualidad, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe es aproximadamente una cuarta parte del de Estados Unidos.

Los países desarrollados, y emergentes en regiones como Asia, adoptaron totalmente la digitalización como un vector de crecimiento, mientras que Latinoamérica va a la zaga.

"Esto ya lo hemos visto con la electricidad hace 100 años" explicó en teleconferencia de prensa Julián Cristia, economista principal del BID y uno de los coautores del informe.

"Si no hay una reorganización importante para aprovechar la tecnología, las mejoras en productividad son limitadas" explicó.

Solo el 26% de los latinoamericanos declaran haber utilizado servicios digitales para interactuar con el gobierno (por ejemplo, para declarar sus impuestos), en comparación con el 70% en los países desarrollados (OCDE).

Un porcentaje similar (27%) utilizó recientemente internet para hacer compras, frente al 66% en los países de la OCDE.

En consecuencia, el 35% de los adultos declaró utilizar IA generativa en 2025-2026, frente al 58% en Estados Unidos.

Cristia explicó que "los gobiernos van a jugar un rol fundamental y tienen que trabajar primero en dar lo que llamamos las condiciones habilitantes", es decir acceso a conexiones rápidas, o promoción del uso de la IA en sus portales internet, por ejemplo con chatbots (robots de conversación) para facilitar el diálogo con los usuarios.

Costa Rica acabó de implementar una ventanilla única electrónica en 2014. Sus exportaciones crecieron un 46% gracias a ese proceso, destaca el estudio.