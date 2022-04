Amor en el aire: las cancelaciones arruinaron su boda y una pareja se casó en pleno vuelo a Las Vegas

NUEVA YORK.- Como decía la canción de Paul Young, Love is in the air. Para confirmar esa sensación, eso es lo que sucedió exactamente esta semana con una pareja de estadounidenses, que se casaron en un vuelo de la aerolínea Southwest con destino a Las Vegas, donde tenían prevista la ceremonia original.

Pam y Jeremy encontraron que sus chistes sobre casarse en Las Vegas se hacían más serios, por lo que la pareja reservó un vuelo esta semana para la llamada “la ciudad del pecado”, acostumbrada a los casamientos insólitos, según una publicación de Facebook de la aerolínea dando cuenta del excéntrico enlace en uno de sus aviones.

Vestida para su casamiento, la pareja voló de Oklahoma City al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Texas, donde se encontraron con que su esperada conexión con Las Vegas había sido cancelada. De pronto, la ilusión se desvanecía, o al menos se vería necesariamente postergada.

Mientras discutían la probabilidad de que se perdieran su casamiento, para el que al parecer reservaron horario, un viajero llamado Chris los escuchó y se ofreció a ayudar, tras lo cual la pareja encontró otro vuelo a Las Vegas, con Southwest.

Ya a bordo, y con Pam vestida de novia, el capitán se sorprendió por la insólita ropa de gala de la pareja y les preguntó a qué venía todo eso. La chica, en tono de broma y con originalidad, le dijo que debían casarse en pleno vuelo. “¡Hagámoslo!”, asintió el capitán, que transformó el chiste en realidad.

La pareja se caso en un vuelo a Phoenix - Gza. Kaitlyn Manzer

La tripulación del vuelo ensartó serpentinas de papel higiénico y comenzó a servir aperitivos. Una azafata actuó como dama de honor y un fotógrafo en el vuelo tomó fotos. Pam caminó por el pasillo, mientras los pasajeros grababan en sus teléfonos.

“¡Felicidades a los recién casados por una memorable boda a bordo, es probable que ni nuestros empleados ni nuestros pasajeros lo olviden!”, declaró el capitán.

