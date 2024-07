Estados Unidos acepta la extensión de pasaportes venezolanos: a quiénes beneficia la medida

Escuchar

Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) aceptó la extensión de la vigencia de los pasaportes venezolanos por un plazo de diez años adicionales, de modo automático. Esta medida había sido aprobada por un decreto de la Asamblea Nacional de Venezuela a fines de junio. ¿Qué impacto tendrá en los ciudadanos de este país?

El director de la ONG Venezuelan American Center, Jorge Márquez, explicó en declaraciones a Univision que esto implica que si un ciudadano venezolano “tiene un pasaporte que venció en 2020, le podrá sumar a su fecha de vencimiento otros diez años”. De este modo, su pasaporte “será válido a efectos de Estados Unidos hasta 2030″ de modo automático.

Asimismo, señaló que la medida también se aplica para quienes hayan tenido una prórroga en su pasaporte. “Si usted tiene un pasaporte emitido en el 2014 y una prórroga en 2019, se le podrán sumar diez años de validez a la fecha de vencimiento de la prórroga”, es decir, hasta 2029.

Cómo afecta a los ciudadanos venezolanos con TPS

Esta medida también podría beneficiar a los ciudadanos venezolanos en EE.UU. con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) aprobado. Así lo señaló Márquez en una entrevista al canal VPItv, de Venezuela: “Abre grandes posibilidades para que personas que tengan un permiso especial puedan salir de EE.UU., regresar y renovar su estatus”. Y si bien reconoció que “la gente está llena de emoción con esta noticia”, remarcó que “había que esperar la publicación oficial”, algo que hasta el momento no sucedió.

El abogado especializado en inmigración, Ángel Leal también señaló a Univision que esto podría impactar positivamente en los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos con TPS aprobado. “Muchos venezolanos con TPS tienen la necesidad de tener que viajar con un permiso de viaje y no lo hacen por el temor de que su pasaporte está vencido”, ya que “no están dispuestos a correr el riesgo de que, por cualquier motivo, no les renueven el pasaporte y no puedan volver a entrar al país”, dijo.

Si bien esta medida les da a los ciudadanos venezolanos una mayor flexibilidad en el uso de sus pasaportes, todavía no fue publicada en la web del Departamento de Estado de EE. UU. por lo que los especialistas recomiendan esperar a que esto suceda, como una medida de no tener problemas con el trámite.

El agradecimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela

La legítima Asamblea Nacional “celebró y agradeció” al gobierno de Estados Unidos “por la decisión de reconocer y convalidar los pasaportes vencidos luego de que el parlamento venezolano decidiera, el pasado mes junio, extender la prórroga del documento de identidad por diez años”.

“Para los venezolanos que viven en ese país [EE.UU.] es una noticia bien recibida. Exhortamos a que el gobierno de Estados Unidos le dé publicidad a esta decisión, sobre todo en las instancias oficiales de atención a la migración venezolana”, señaló en un comunicado la dirección del parlamento venezolano.

