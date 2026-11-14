Andreeva pugnará por el título de las WTA Finals y ascenderá al número dos mundial

La joven rusa Mirra Andreeva derrotó este sábado a la estadounidense Jessica Pegula en la primera semifinal de las WTA Finals, en Indian Wells (California), y se aseguró el ascenso al segundo lugar del ránking mundial.

Andreeva, actualmente tercera del escalafón, superó a Pegula, quinta, por 6-3 y 6-4 y sigue sin perder un solo set en este torneo que reúne a las ocho mejores tenistas del año.

A los 19 años, la rusa es la finalista más joven del evento desde su compatriota Maria Sharapova en 2004.

El domingo pugnará por el título frente a la ganadora de la otra semifinal, que se disputaba más tarde, entre la checa Linda Noskova y la ucraniana Elina Svitolina.

Un triunfo el domingo redondearía la temporada de explosión de Andreeva, quien arrancó el año en el noveno lugar de la clasificación mundial y lo cerrará en el segundo, desbancando de esa plaza a la bielorrusa Aryna Sabalenka, eliminada en la fase de grupos en las WTA Finals.

Andreeva también se erigió este año en campeona de Grand Slam, con su triunfo en junio en Roland Garros, y logró otros dos títulos en Linz y Adelaida.

La pupila de la española Conchita Martínez está ratificando su ascenso en las prestigiosas WTA Finals, donde barrió en la fase de grupos a Sabalenka, Svitolina y la rusa Diana Shnaider.

Este sábado tampoco se dejó un set ante la experimentada Pegula, quien tenía también la oportunidad de asaltar el número dos mundial en caso de ganar el título.

"Puedo estar muy orgullosa conmigo misma", declaró Andreeva a Tennis Channel. "Estoy muy contenta con mi juego y también con cómo lidié con la presión. Obviamente sabía que había mucho en juego en este partido".

- Primer duelo ante Pegula -

Ante Pegula, Andreeva desplegó el tenis potente y variado con el que está dominando el torneo pero también le concedió algunas opciones que la jugadora local no supo aprovechar.

Pegula fue la primera en quebrar el servicio de Andreeva pero no consolidó el break y, con ventaja 5-3, la rusa se dispuso a servir para ganar el set.

Una doble falta de la rusa le concedió una pelota de break a Pegula, que erró una volea clara en la red y permitió que su rival se embolsara el primer set.

En la segunda manga, Pegula se avanzó 3-1 pero Andreeva reaccionó de nuevo de inmediato para zanjar el triunfo por la vía rápida en una hora y 25 minutos.

La estadounidense, de 32 años, y la rusa se enfrentaban por primera vez en el circuito solo una semana después de que se vieran envueltas en una polémica, generada por unos comentarios de Pegula durante un entrenamiento previo al torneo.

Un micrófono abierto a pie de pista captó a Pegula describiendo a la joven rusa como una "diva". La estadounidense se disculpó rápidamente en privado con Andreeva, que ante la prensa restó importancia al incidente.