Andrés Manuel López Obrador anunció que tiene Covid: la polémica detrás de su segundo contagio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que está contagiado por segunda vez de Covid-19, en un anuncio que estuvo rodeado de polémicas por la falta de cuidados por parte del presidente antes de confirmar su infección.

“Informo a ustedes que estoy contagiado de Covid-19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante”, dijo el mandatario en Twitter.

Su contagio no estuvo exento de polémica. López Obrador, conocido por el acrónico de AMLO, se presentó ayer en su rueda de prensa diaria con voz ronca y sin tapabocas, que rara vez utiliza. “Amanecí ronco. Me voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe”, dijo el mandatario de izquierda en sus clásicas conferencias mañaneras.

Con el resultado ya conocido, el presidente, de 68 años, recibió críticas en las redes sociales por haberse presentado en una conferencia de prensa con síntomas y sin barbijo.

“Es tremendamente irresponsable que teniendo síntomas ‘de gripe’, AMLO haya realizado la [conferencia] mañanera”, dijo en Twitter la analista Viridiana Ríos.

“Lo que hizo esta mañana, al tener síntomas y reunirse con gente sin cubrebocas, es irresponsable. Desde la semana pasada había tenido contacto con casos positivos”, dijo en Twitter el diputado del partido opositor Movimiento Ciudadano, Jorge Alvarez Maynez.

AMLO se había reunido la semana pasada con la secretaria de Economía de México, Tatiana Clouthier, antes de que ella diera positivo de Covid, por lo que el mandatario era contacto estrecho. “Yo me reuní con ella hace como tres días (y) no tengo yo síntomas. La verdad es que estoy muy bien. Cuando uno tiene síntomas es cuando tienen que hacerse la prueba”, había dicho López Obrador en su conferencia mañanera el 7 de enero.

Segundo contagio

Hoy, López Obrador se tomó la temperatura y midió su oxigenación frente a las cámaras para mostrar que se encuentra bien pese al virus.

El mandatario, quien recibió una dosis de refuerzo de AstraZeneca, relató en un video transmitido desde su despacho que sufre síntomas leves y sigue ejerciendo sus funciones de forma remota. La primera vez que se contagió fue a fines de enero del año pasado.

“Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien; este mensaje es para informar de cómo me encuentro”, afirmó López Obrador, de 68 años, quien es hipertenso y tuvo un ataque cardíaco en 2013.

El presidente tomó a continuación un termómetro infrarrojo y, tras dirigirlo a su sien derecha, informó que tenía 36.1 grados de temperatura; luego se colocó un oxímetro en el dedo para detallar que tenía 96% de saturación de oxígeno en sangre.

“Este mensaje es para informar cómo me encuentro pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, agregó el presidente, cuestionado por minimizar la pandemia y por no usar cubrebocas casi nunca.

México, de 129 millones de habitantes, registró en los últimos días un aumento en los contagios de coronavirus, con una cifra récord de más de 30.000 casos positivos el pasado sábado. El país reportó hasta ayer 4,1 millones de casos confirmados y 300.412 defunciones.

El gobierno ha reconocido el repunte de la pandemia pero rechaza suspender actividades debido a que las hospitalizaciones y los fallecimientos se han mantenido controlados. México es de los pocos países en el mundo que mantiene sus fronteras abiertas sin pedir a los viajeros que presenten certificado de vacunación o pruebas negativas.

Experto señalan que los contagios en el país serían muchos más a los reportados por las autoridades debido a que México es uno de los países que menos pruebas hace en el mundo. La variante ómicron, que fue detectada por primera vez el 3 de diciembre, se ha convertido en la dominante en el país, y además ha trastocado las operaciones aéreas ya que varios pilotos y sobrecargos resultaron contagiados.

