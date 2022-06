Andy Cohen expuso accidentalmente a Kyle Richards con una cirugía secreta: “Pensé que habías hablado de eso”

Andy Cohen cometió una indiscreción durante el programa Watch What Happens Live del miércoles por la noche que no pasó desapercibida. En esta ocasión, tuvo como invitada a Kyle Richards, estrella de Real Housewives of Beverly Hills. Aparentemente, desconocía que su también amiga quería mantener en secreto para el público el último de sus procedimientos estéticos, así que lo soltó ante toda la audiencia en un momento que se tornó incómodo y divertido a la vez.

Mientras la entrevistaba, Andy, de 54 años, preguntó de manera natural: “¿Cómo te funciona la reducción de senos?”. La cara que hizo momentos después fue hilarante, porque no pudo esconder que se había dado cuenta de que accidentalmente había expuesto un secreto, así que se llevó las manos a la boca y exclamó: “Dios mío, pensé que habías hablado de eso. ¡No!”

La cirugía fue reciente, ya que ocurrió hace solo tres semanas. Kyle se apresuró a responder que nunca había mencionado el tema para todos, mientras que su compañera invitada, Chloe Fineman, de Saturday Nigh Live, se reía a carcajadas.

Chloe Fineman reía a carcajadas Watch What Happens Live

Cohen se mortificó y pasó un largo rato con intentos de enmendar su indiscreción. “Me lo has contado tantas veces, lo siento mucho”. Lo que motivó a Chloe a participar: “Me lo dijo en confianza”.

Para aliviar la tensión, la estrella de Housewives of Beverly Hills decidió hablar un poco más y bromeó sobre el desafío que le resulta mantener un secreto. “Podrías contarme que asesinaste a alguien y te juro que me lo llevaría a la tumba, pero no puedo guardar un secreto sobre mí”, explicó.

“Tuve una cirugía de reducción de senos, nunca tuve implantes. Era doble D, pero quería senos más pequeños. Dije ‘no quiero usar un sostén más en mi vida y ahora estoy aquí´”, añadió mientras le guiñaba a la cámara que se enfocaba en su vestido negro.

Kyle Richards usaba un vestido negro durante el programa NBC

Chloe, también comediante, reaccionó con incredulidad al decir que no eran muy pequeños y Andy susurró que se veían geniales, mientras Kyle añadía que todavía estaban muy hinchados para que los resultados pudieran apreciarse.

La actriz ha negado en reiteradas ocasiones haberse hecho algún estiramiento facial, como respuesta a una de las preguntas que más le hacen los entrevistadores.

“Ustedes piensan que me hice mi cara, que esto, que aquello y no. Te diré la verdad, tuve una reducción de senos hace tres semanas y sí, hay un moretón escondido por aquí”.

Como presentador del programa, Andy se notó visiblemente avergonzado, así que después de una charla, simplemente añadió: “Mis disculpas”. La respuesta de la estrella lo sorprendió: “Está bien Andy, te amo”.

La aparición de Kyle Richards tras su cirugía

Nadie lo notó, pero el pasado 2 de junio, la artista caminó por la alfombra roja de los MTV Movie and TV Awards, poco tiempo después de este último procedimiento. Una semana después, compartió una foto en sus historias de Instagram y escribió: “Me lastimé la espalda y no puedo moverme. Aquí es donde estaré en un futuro imprevisible”.

Durante una entrevista reciente, sostuvo que es sincera con esos “arreglitos” que se hace, porque le da rabia ver a personas que fingen que las cosas son perfectas. Kyle es el ama de casa real de Beverly Hills con más años y la única que ha durado en el programa desde su primera temporada en 2010.