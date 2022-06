Miles Tellers sufrió una emergencia médica en pleno set de Top Gun y Tom Cruise tuvo una impensada reacción

Mientras la película Top Gun: Maverick, dirigida por Joseph Kosinski, continúa escalando peldaños entre las preferencias del público cinéfilo más allá de los Estados Unidos, las anécdotas de los días de grabación aparecen para sumar atractivo a un filme que ha recibido críticas positivas movidas por la nostalgia de la cinta original de Tony Scott en 1986 y las grandes actuaciones de un elenco que cuenta con nombres como Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Greg Tarzan Davis, Jon Ham y Miles Teller.

Aunque tener a Tom Cruise en el papel de Pete “Maverick” Mitchell asegura audiencia, ha tenido que compartir el furor con Miles Teller, quien interpreta al teniente Bradley “Rooster” Bradshaw y se volvió tendencia en TikTok por su peculiar bigote, un look que muchos han intentado copiar como parte de un challenge y en busca del mismo efecto atractivo. Precisamente Teller dio una entrevista esta semana en donde revela la emergencia médica que vivió en el set de Top Gun, grabada principalmente en instalaciones en Nevada, California e Illinois.

Tras semanas de su estreno, Top Gun: Maverick ha sido un éxito en taquilla y rápidamente se ha posicionado como la favorita en cines de varias partes del mundo @topgunmovie - @topgunmovie

En el programa nocturno Late Night with Seth Meyers, transmitido por NBC, Miles contó que al aterrizar tras hacer algunos ejercicios en el jet, sintió que algo no andaba bien con su cuerpo. “Aterrizamos y pensé: ‘oye, no me siento muy bien’. Estaba hirviendo y sentí una picazón muy fuerte, así que me bajé del jet. Entonces me di cuenta de que mi cuerpo estaba cubierto de una erupción de la cabeza a los pies. Fui al doctor, me hicieron un análisis y en la noche me di un baño de avena”.

En el médico, tras los exámenes, le dijeron que la reacción se debió a la presencia de “retardante de llama, pesticidas y combustible de avión en la sangre”. Una respuesta que no solo lo asombró, sino que decidió usarla para sorprender a Tom Cruise, pero él se llevó la mayor sorpresa.

“Así que fui al set al día siguiente y Tom dice: ‘Entonces, ¿cómo te fue, Miles, qué hallaron?’”, recordó Teller y le respondió: “Bueno, Tom, resulta que tengo combustible de aviones en la sangre”. Pasó un instante antes de que Cruise lanzara su dardo: “‘Sí, nací con eso en la sangre, niño’. Ese fue un momento muy típico de él”, dijo el joven entre risas.

Miles Teller, de 35 años, añadió que desde siempre, por sus raíces escocesas-irlandesas, ha tenido piel muy sensible y cuida todo lo que se pone en ella: “Nada de tintes, nada de nada”.

Top Gun: Maverick ha superado todas las expectativas después de una serie de retrasos a causa de la pandemia por Covid, porque cabe destacar que su estreno estaba planeado para julio de 2020 y prefirieron esperar a las condiciones óptimas para el éxito. Ahora, casi dos años más tarde, en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, acumuló 1160,5 millones de dólares a lo largo de cuatro días, sin importar que se tratara del Memorial Day y, en su segunda semana, se convirtió en la película número 1 alrededor del mundo. Una asistencia que en tiempos recientes parecía reservado a los filmes de superhéroes.