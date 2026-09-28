Antetokounmpo quiere alcanzar la gloria con Miami Heat

Giannis Antetokounmpo dijo este lunes que desea alcanzar la gloria con Miami Heat, que se entusiasma con volver a las primeras planas de la NBA esta temporada tras contratar a la figura griega.

El doble Jugador Más Valioso (MVP) fue oficializado por la franquicia de Florida en julio, en un traspaso de gran envergadura en la NBA. Llegó procedente de los Milwaukee Bucks, a los que guió al título en 2021.

"El objetivo es ganar el campeonato, muchos jugadores pasaron por aquí y fueron exitosos. Yo quiero eso", dijo Antetokounmpo durante el día de atención a la prensa de su nueva formación.

"No sé lo que depara el futuro, pero me voy a concentrar en el ahora: espero dejar mi marca en esta organización, quiero en cinco o diez años estar claro de que tomé la decisión correcta", agregó.

Con este fichaje, el Heat espera sepultar una sequía de 14 años sin ganar el título de la liga norteamericana y retornar a la élite, donde se plantó durante la era de LeBron James (2010-14).

"Todo es nuevo y es emocionante, vamos a poner todo el trabajo en los buenos y malos momentos", dijo el griego, de 31 años, en la sede de entrenamientos Kaseya Center.

El arribo de Antetokounmpo perfila a la formación floridana como una de las favoritas para intentar destronar a los campeones defensores, los New York Knicks, en la Conferencia Este.

Pero el europeo deberá mejorar su desempeño del curso anterior, en el que disputó apenas 36 partidos debido a múltiples lesiones. Tuvo un promedio de 27,6 puntos, 9,8 rebotes y 5,4 asistencias.

"Siento que soy uno de los mejores del mundo, estoy en mi mejor nivel cuando estoy concentrado y bien con mi cuerpo, lo demostré a lo largo de los años", afirmó.

"El mejor jugador es el que ayuda a su equipo a ganar el campeonato, en unos años quiero mostrarle a mis hijos los trofeos de campeonato, de eso se trata para mí", apuntó.

Seguido de la contratación de Antetokounmpo, Miami cumplió su otro gran objetivo de la temporada muerta al fichar a Klay Thompson, cuatro veces campeón de la NBA.

El escolta, de 36 años, promete no desaprovechar la oportunidad de volver a competir con un grande, como sucedió en su época dorada con los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Giannis "es uno de los mejores y nunca se pierde uno de los entrenamientos, es increíble poder estar rodeado de esa energía nuevamente", agregó.