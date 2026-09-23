Anthropic dice que frenará la evolución de la IA cuando sea necesario

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, prometió el miércoles en la ONU que desacelerará el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) cuando así se requiera para garantizar que cada nuevo modelo comercializado sea seguro.

"Reduciremos el ritmo de desarrollo tanto como sea necesario para garantizar que cada nuevo modelo de IA que lancemos sea realmente seguro", declaró Amodei en un mensaje en video dirigido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El CEO de Anthropic asumió así, por primera vez, el compromiso unilateral de ralentizar la evolución de la inteligencia artificial, 10 días después de haber pedido una desaceleración coordinada entre los grandes actores de la IA, que por el momento no se ha concretado.