Anthropic estima recaudar hasta USD 64.000 millones en debut en Wall Street (documento)

Anthropic planea recaudar hasta 64.000 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial de salida a bolsa, informó el gigante de la inteligencia artificial en un documento presentado el martes, lo que situaría la valoración total de la empresa en unos 1,4 billones de dólares.

El creador de la IA Claude señaló en un documento ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que pretende vender 825 millones de acciones de su capital social ordinario de Clase A a un precio estimado para el debut en Wall Street de "entre 70,00 y 78,00 dólares" por acción, lo que suma 64.300 millones de dólares.

Se esperaba que Anthropic recaudara hasta 100.000 millones de dólares en su debut, lo que la habría convertido en la mayor oferta pública inicial registrada hasta la fecha.