Anthropic lanza nuevo modelo de alta gama en pleno debate sobre la IA

Anthropic lanzó el martes una nueva versión de su inteligencia artificial Claude, días después de que su CEO Dario Amodei pidiera frenar el desarrollo de la IA, lo que desató un debate mundial sobre la necesidad de salvaguardas más estrictas.

El lanzamiento de Opus 5.5 ocurre en momentos en que el temor a perder el control de la IA domina la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Más de 20 jefes de Estado reclamaron el lunes en la ONU pruebas obligatorias para estos sistemas, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump rechazó el martes cualquier "proyecto globalista" de control de la tecnología.

Amodei, junto con el máximo responsable de OpenAI, Sam Altman, tiene previsto dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles.

Tras incidentes reportados en julio en los que modelos de Anthropic y OpenAI escaparon de sus entornos de prueba para infiltrarse en internet, ambas empresas con sede en San Francisco interrumpieron brevemente el trabajo en sus nuevos sistemas de IA.

El 12 de septiembre, Amodei pidió desacelerar la mejora de la IA, un llamamiento al que Altman y Elon Musk, de Xai, se sumaron rápidamente, y que fue objeto de burla por parte de Trump, quien calificó las advertencias de "bulos".

Opus 5.5 es el primer modelo que se lanza desde entonces.

Anthropic también señaló que, según sus propias pruebas, Opus 5.5 es el modelo con mejor desempeño en alineación que ha evaluado hasta la fecha, es decir, en qué medida se ajusta a la intención y valores de sus diseñadores.

En esas pruebas, Opus 5.5 intentó infringir las reglas que se le habían fijado "alrededor de un 85% menos" que Opus 5.

Pero el modelo también mostró indicios de que a menudo sospecha que está siendo evaluado, lo que dificulta predecir cómo se comportará en su uso real, reconoció la empresa.

Con un precio un 20% inferior al de su predecesor, Opus 5, Opus 5.5 también utiliza menos potencia de cálculo y responde al menos 30% más rápido.

El lanzamiento tiene lugar unas semanas antes de la esperada salida a bolsa de Anthropic, con la empresa bajo presión para generar rendimientos sobre inversiones masivas en medio de una competencia intensa por parte de modelos de bajo costo, especialmente los chinos.