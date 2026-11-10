Anthropic prevé recaudar USD 64.000 millones en su debut en Wall Street

La startup estadounidense Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, anunció el martes que prevé recaudar hasta 64.000 millones de dólares con su salida a bolsa, lo que debería valorar la compañía en unos 1,4 billones de dólares.

El debut bursátil de Anthropic será el primero de uno de los líderes del sector de la IA y se considera un termómetro de cuánto tiempo puede durar la fiebre inversionista en esta tecnología que está impulsando a la economía estadounidense.

En un documento remitido al regulador bursátil estadounidense (SEC), la startup explica que se dispone a poner en el mercado 825 millones de nuevas acciones, cuyo precio unitario se situará en un rango de entre 70 y 78 dólares.

Paralelamente, siete de las empresas tecnológicas más destacadas, como los especialistas en chips Nvidia y AMD o Alphabet, comprarán acciones sin derecho a voto por valor de 26.000 millones de dólares, al mismo precio.

La mayoría de estas compañías ya han invertido en Anthropic o son socios clave para hacer funcionar los servidores necesarios para el desarrollo de los modelos de IA.

En la parte alta de la banda prevista, la ampliación de capital permitirá al creador de Claude alcanzar una valoración de aproximadamente 1,4 billones de dólares. Una suma colosal para una empresa con cinco años de existencia, pero por debajo del récord de oferta pública de venta de acciones fijado en junio por SpaceX, la joya de Elon Musk, con sus 1,77 billones.

Meses atrás, varios medios estadounidenses habían difundido estimaciones más optimistas, asegurando que Anthropic podría establecer un nuevo récord para una salida a bolsa.

Pero la startup sufre un contexto en el que el sector de la IA está agitado en los mercados, debido en particular a las sumas colosales invertidas para desarrollar y hacer funcionar los modelos de vanguardia.

La victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, con la perspectiva de un endurecimiento regulatorio para los centros de datos, ha añadido tensión.

Este resultado generó volatilidad en las acciones de las empresas vinculadas a la IA, especialmente en Nvidia, fabricante de chips para IA, después de que su director ejecutivo, Jensen Huang, quedó implicado en un escándalo de espionaje.

La salida a bolsa de Anthropic es "una muestra más" de las preocupaciones de los inversores por el costo del desarrollo de la IA y la forma en que se financia, dijo a AFP Art Hogan, analista del gestor de patrimonios B. Riley Wealth Management.

Sin embargo, según él, "hay tres gigantes en los que los inversores desean invertir desde hace tres años: SpaceX, por supuesto, luego Anthropic, y quizá OpenAI el año que viene".

Los primeros pasos de Anthropic en bolsa podrían darse ya a mediados de noviembre. La empresa cotizará en el Nasdaq, el mercado de valores tecnológicos, bajo el símbolo "ANT".

- Riesgos "catastróficos" -

Según el documento difundido el martes, la compañía facturó 17.000 millones de dólares en el tercer trimestre. Un año antes, ingresó 1.400 millones.

Anthropic prevé ingresar 81.000 millones de dólares en 2026, según sus proyecciones.

El folleto de salida a bolsa de Anthropic también concede amplio espacio a los riesgos ligados a esta tecnología, recordando los temores de que los sistemas de IA avanzados "puedan presentar riesgos catastróficos o existenciales para la sociedad si no se desarrollan y despliegan de manera responsable".

La compañía advierte asimismo de que sus posicionamientos públicos sobre la regulación y la seguridad de la IA podrían exponerla a "un revés político o a medidas regulatorias desproporcionadas".

Ya menciona las restricciones impuestas a comienzos de año por el gobierno estadounidense sobre los modelos de IA avanzados Mythos 5 y Fable 5 para los clientes no estadounidenses.

El Pentágono también ha acusado a Anthropic de ser un riesgo para la seguridad nacional después de que la empresa se negara a levantar las restricciones al uso militar de su tecnología.

Entre las demás amenazas que pesan sobre Anthropic figuran en lugar destacado sus costes descomunales. La startup se ha comprometido a invertir cientos de miles de millones de dólares en capacidad de cálculo y gran parte de esas inversiones tendrá que afrontarse independientemente de la demanda de sus productos.

Según la estructura de gobernanza descrita el martes, los siete cofundadores, encabezados por los hermanos Dario y Daniela Amodei, conservarán algo más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas.