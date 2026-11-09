Anthropic revela una nueva versión de su IA antes de salir a bolsa

Una semana antes de su probable salida a bolsa, la empresa estadounidense Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, reveló el lunes una versión más potente y barata de su IA, nombrada Fable 5.2.

El lanzamiento antecede su muy esperada llegada a Wall Street, con la que Anthropic espera convencer a los inversionistas pese a la reciente caída de los títulos tecnológicos y la competencia de los modelos de vanguardia de OpenAI y Google.

Fable 5.2 está disponible para todos, mientras que Mythos 5.2, su versión menos restringida para solicitudes relacionadas con ciberseguridad y biología, solo está disponible para un grupo selecto de organizaciones.

Sería el primer debut bursátil de una de las empresas independientes que lideran la carrera por el desarrollo de IA avanzada, adelantándose a su principal rival, OpenAI, que ha retrasado su propia salida a los mercados hasta el año que viene.