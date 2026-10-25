Antonelli arrasa en el GP de EEUU y acaricia su coronación en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el domingo de punta a punta el Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas) y roza con los dedos un histórico primer título de campeón mundial de la Fórmula 1.

El prodigio italiano dominó de principio a fin pero los resultados de Lewis Hamilton (Ferrari) y su compañero de Mercedes George Russell, que fueron cuarto y octavo, evitaron que se convirtiera en el campeón mundial más joven de la Fórmula 1 con cinco carreras de anticipación.

A Antonelli, de 20 años, le bastará con estar entre los nueve mejores el próximo fin de semana en el Gran Premio de México para culminar su deslumbrante temporada.

El domingo, en su noveno triunfo del año, le sacó una ventaja de 13.078 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue segundo, y de 17.485 segundos al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que completó el podio.

"Era un resultado que necesitábamos. Todo el equipo se lo merece muchísimo", se felicitó Antonelli. "Fue una ejecución perfecta, desde la estrategia hasta hacer que la parada única funcionara".

"Estamos muy cerca, pero intentamos terminar en lo más alto y queremos asegurarnos el título muy pronto", aseguró.

Aunque cumplió su trabajo a la perfección, la victoria no era lo único que Antonelli necesitaba para alcanzar el título en Texas.

También hacía falta que Russell concluyera fuera de los ocho primeros y que Lewis Hamilton (Ferrari) no estuviera entre los cuatro mejores, requerimientos que los británicos cumplieron por la mínima.

Una sanción de cinco segundos a Russell, por salirse de la pista en la primera vuelta, puso emoción momentáneamente en una carrera marcada por la estrategia.

El argentino Franco Colapinto, que partió desde el penúltimo lugar, abandonó por problemas en su monoplaza Alpine mientras el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue decimotercero.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) concluyó en el decimonoveno lugar, por detrás de los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), que fueron decimosexto y decimoctavo, respectivamente.

- Abandono de Colapinto -

Antonelli, que había ganado el sábado su primera pole position en dos meses, soportó la presión de la salida con un fulgurante acelerón que dejó atrás a Verstappen.

Sin posibilidad de atacar al italiano, Mad Max sufrió el asalto en la retaguardia de los Ferraris de Hamilton y Leclerc, quien se colocó brevemente en la segunda plaza.

Aunque recuperó rápidamente ese lugar, Verstappen ya había perdido la pista de Antonelli, que le sacaba más de dos segundos en la segunda plaza.

El italiano se manejó con maestría entre los pronunciados baches de determinadas zonas del circuito, que provocaron las quejas muchos pilotos, y su distancia con Verstappen rozaba los cinco segundos en la vuelta 15.

Por detrás, Colapinto y Bortoleto recuperaban terreno después de que arrancaran desde el fondo de la parrilla. Los sudamericanos recibieron fuertes penalizaciones por haber superado el límite de cambios en el motor.

En la vuelta 9 se dio a conocer la sanción de cinco segundos a Russell por haberse salido de la pista en la primera vuelta, lo que los comisarios consideraron que le ayudó a mantener su posición.

El británico pagó el castigo en una parada en la vuelta 23 y se reincorporó al asfalto en el décimo lugar.

Con Hamilton rodando en quinta posición, Antonelli era virtual campeón cuando hizo su única parada en boxes de la carrera.

Verstappen lideró hasta su segunda parada, tras la cual Antonelli retomó la cabeza con un adelantamiento sin dificultades a Leclerc.

Con el italiano disparado hacia el triunfo, la atención se centró en la batalla por el segundo lugar entre el británico Lando Norris (McLaren), Verstappen y Leclerc, que finalmente prevaleció en un esperanzador fin de semana para Ferrari

La decimoctava parada del calendario no fue en cambio positiva para Colapinto, que rodaba en la cola en la vuelta 37 cuando recibió la orden de abandonar.