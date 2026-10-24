Antonelli gana la pole position del GP de Estados Unidos, donde puede coronarse campeón de F1

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) partirá el domingo desde la pole position en el Gran Premio de Estados Unidos, su primera oportunidad para coronarse campeón mundial de Fórmula 1, tras imponerse en la clasificación el sábado a los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, dominadores de los ensayos libres, se conformaron con el cuarto y quinto lugar en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Antonelli, de 20 años, asegurará el título mundial si gana la carrera del domingo y su compañero en Mercedes, George Russell, termina fuera de los ocho primeros y Lewis Hamilton no entra entre los cuatro mejores.