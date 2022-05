Argentina, Colombia y Brasil, en el top del ranking de inversiones inmobiliarias en Miami, según The Economist

Si Latinoamérica tiene una capital comercial, esa es Miami, empezaba un artículo de The Economist publicado esta semana, dado que la ciudad ofrece efectivo, conexiones y creatividad en la región. La revista inglesa considera que no es una típica localidad de Estados Unidos, pues las cantidades económicas que fluyen no se pueden negar: “Miami no es exactamente una ciudad norteamericana, sino una capital tropical: abundante en rumores, corta de memoria, sobre-edificada a partir de la quimera de dinero en fuga”, dijo la ensayista Joan Didion hace 40 años para describir la ciudad más grande del estado de Florida. Ahora, el prestigioso periódico evoca su frase para describirla como una potente capital comercial y como el punto más importante entre América Latina, el Caribe y Norteamérica.

El condado Miami-Dade alberga las sedes de 1200 multinacionales que manejan sus operaciones latinoamericanas desde ahí. Además, tiene un PBI de 172.000 millones de dólares, igual que Ecuador y Uruguay juntos. De Miami salen y a ella llegan 43% de los vuelos entre Estados Unidos y América Latina, por lo que podría decirse que naciones o capitales de la región están más integradas con esta ciudad que entre ellas.

El artículo de The Economist sobre la presencia de los hispanos en Miami, Florida Captura de The Economist

Argentina, Colombia y Brasil, en el ranking de inversiones inmobiliarias

Archivo. Una propiedad en Gorce Island / Miami Beach. Jills Zeder Group

Otra de las características de esta localidad es que tiene una fiebre inmobiliaria muy latina. De acuerdo con un informe publicado en noviembre pasado por Florida Realtors, una organización de corredores de bienes raíces del estado, muchos compradores eligieron invertir en la zona.

El ranking por orden lo encabezan los siguientes:

Canadá con 1800 millones de dólares.

Argentina con 900 millones de dólares.

Colombia con 899 millones de dólares.

Brasil con 700 millones de dólares.

Venezuela con 400 millones de dólares.

De esta manera, los inversores argentinos son los segundos que más compran propiedades en Miami, ya que eligen el sur de Florida como su lugar predilecto. Y es que los emprendedores argentinos no se detienen. Entre uno de los casos más conocidos está el de SouthBat, una empresa cordobesa que se dedica a vender bates de béisbol que se producen en Argentina y que desde Miami vende a Estados Unidos, pero también a países como Venezuela, Cuba, México, República Dominicana y Colombia.

Soutbat es un ejemplo de emprendimiento argentino con sede en Miami SouthBat.com

Los latinos están muy presentes en Miami, es que, de acuerdo con lo que señala The Economist, las oleadas migratorias dejaron su cultura y su herencia políticas. Además, Miami y Florida se benefician de gente de negocios y emprendedores que están en busca de un entorno con leyes laborales más flexibles y sistemas amigables. De acuerdo con un informe de Investment Monitor, casi 30% de los negocios en Florida son de personas de origen hispánico, 27% tiene un segundo idioma y cuatro millones habla español. Asimismo, 86.000 hablan el portugués fluido. Además, más del 70% de las exportaciones del estado tienen como destino América Latina. Los principales sectores de exportación de Florida a América Latina son: material y partes de aviación, telecomunicaciones, computadoras, equipamiento médico y vehículos.

Una lujosa propiedad en Gorce Island, Miami Beach. Jills Zeder Group

Mauricio Claver Carone, natural de Miami, dijo a The Economist que no hay ciudad más grande que encapsule la heterogeneidad de América Latina y el Caribe. Claver es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también destacó que la ciudad se benefició de hechos como la guerra en Ucrania y el enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y China en el contexto de una transición desde la “globalización” hacia la “regionalización” de la economía.

Siete de cada diez de sus 2,7 millones de habitantes son de origen hispánico, más de la mitad de los residentes nacieron fuera de Estados Unidos, además de que es uno de los principales destinos turísticos y para emprendimientos de varios tipos.

Aunque, claro, no todo puede ir viento en popa. En junio se cumplirá el aniversario de una tragedia, el derrumbe de las Champlain Towers, en la que murieron 98 personas. El juicio iniciará el próximo año y esta desgracia se debería a ese creciente desarrollo y a los atajos que los desarrolladores inmobiliarios tomaron en las construcciones para lavar fondos de cárteles de droga. Y aquí encaja perfecto la cita de Didion: “Sobre-edificados a partir de la quimera de dinero en fuga”.