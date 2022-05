Crearon la primera yerba con CBD en cápsulas y son un éxito en Estados Unidos

MIAMI.- Hace dos años, Samer Atassi y su hijo Shadi, el primero, consumidor de productos con cannabidiol (el químico no psicoactivo que se encuentra en las plantas de marihuana), y el segundo, matero “fanático y obsesivo”, como se define, pensaron unir desde Estados Unidos ambos productos y arrancaron su emprendimiento que enamoró al público americano: Milonga, el mate con CBD.

Con raíces sirias y argentinas, su afán por transmitir los valores del mate los llevó más allá de la parte comercial: lanzaron blogs para que los debutantes materos pudieran contar experiencias y lo acompañaron con tutoriales desde lo más básico como puede ser cómo preparar un mate.

La fusión de dos pasiones trajo como innovador resultado Milonga Yerba Mate, y se vende en Estados Unidos (Crédito: Cortesía Shadi Atassi)

El éxito y los pedidos de distintos rincones del país los llevó a pasar de ser un producto a un ecosistema. “Hoy ya somos una compañía que está empezando a meterse en varios lugares para ofrecer lo mismo en diferente alternativa”, explica Shadi Atassi. Este joven, futbolista profesional que pasó por el plantel de Boca Juniors, donde se hizo fanático del mate, dejó de jugar el año pasado en España, en el Real Avilés, para incorporarse de lleno al proyecto. “Se hacía difícil con la diferencia horaria, empezamos a entrar en tiendas y era difícil hablar con clientes, sumado a que íbamos a buscar inversionistas y no me sentía cómodo pidiendo dinero a alguien para nuestra compañía mientras yo jugaba al fútbol en España”, cuenta.

Shadi, cuando jugó en Boca Juniors, de Argentina Twitter @shadi_atassi

Milonga también salió en cápsulas para las cafeteras Keurig, del estilo de la Nespresso. La máquina se vende en Estados Unidos y los Atassi dieron con un número que les voló la cabeza: el 90% de las oficinas del país tienen esta cafetera. “Ya tenemos los dos tipos de cápsulas, con y sin CBD. Nos dimos cuenta de que la máquina Keurig es más para el público americano, por eso en estos días nos está llegando la cápsula compatible Nespresso. Que sepamos, hasta ahora en Estados Unidos no existía el mate en cápsulas”, aportan. Para 2022, tienen proyectado vender unas 40.000 en total.

Los Atassi tienen planes de exportar Milonga Yerba Mate a la Argentina (Crédito: Cortesía Shadi Atassi)

Junto con su padre, ambos radicados en Miami, en noviembre del año pasado lanzaron también la yerba sin CBD, que hoy es la más vendida de la empresa, ya que tiene un costo menor (US$13 el medio kilo, comparado con US$25 la que lleva cannabidiol). Es la primera marca en usar bolsas 100% compostables, que se deshacen por completo a los 180 días de estar en la tierra.

Cuando estaban diseñando el envase, los Atassi imaginaban dos personas sentadas en un paisaje. “Justo pasó lo del colapso del edificio de Surfside, que fue inexplicable. Allí estaba Nicole Langesfeld, con su marido Luis, y pensamos hacerle un homenaje a ella, porque Nicky desde el primer día fue nuestro conejillo de indias, le dábamos a probar las yerbas y como tenía un paladar muy bueno nos daba su feedback. Cuando lanzamos la empresa fue de las primeras clientas, ya que tenemos un vínculo familiar muy fuerte. Entonces, le dije al diseñador que dibujara a Nicky y Luis, y quise mostrarlos como sentados en el paraíso. Este dibujo nos dio paz, y en la parte de atrás de la bolsa le hicimos un pequeño homenaje”, cuentan.

Este año proyectan el triple de ventas que el año pasado. La facturación del primer trimestre que recién termina fue superior a medio año de 2021.

Milonga, el mate con CBD

Con la proyección de primero crecer en “el país más emprendedor del mundo”, como dicen, y luego expandirse, Argentina está desde un comienzo en los planes. Desde que su producto salió al mercado, reciben mensajes todos los días, y de todas las provincias. “Ya estamos analizando el mercado porque vemos que la legislación del cannabis en Argentina se está abriendo más, y tenemos muchas intenciones en meternos. A cada uno que nos escribe que quiere comprar la yerba, o distribuir nuestros productos, tenemos un texto que copiamos y pegamos, explicando que no pasa la regulación aduanera. Es imposible para nosotros y nos frustra porque sabemos el inmenso mercado que es el mate con CBD en el país más matero del mundo”.

Pero su plan más ambicioso, y más americanizado, está por venir. Hace seis meses empezaron a desarrollar el proyecto de vender el mate en latas, algo así como la Coca Cola pero en envases más finos y altos. “En el país, ya se está posicionando como una bebida energizante basada en plantas y queremos ingresar a ese mercado. Tenemos tres gustos que estamos lanzando. Con las latas buscamos un público totalmente nuevo que quizá no les gusta el proceso de cebar, ni el amargor. Va a ser un producto orgánico. Los sabores no están definidos pero habrá algún cítrico, frutos del bosque y, por último, alguna raíz tipo jengibre o algo no tan dulce. Nos consideramos y queremos seguir siendo la marca más innovadora de yerba mate que existe”.

Milonga Yerba Mate se vende en casi todo Estados Unidos (Crédito: Cortesía Shadi Atassi)

Las latas no se mostrarán junto a las gaseosas tradicionales, sino que entrarán dentro de las bebidas funcionales, aquellas que ofrecen beneficios. “La yerba mate te ayuda en la concentración y tiene muchos beneficios. El mate en el mundo de los deportes es enorme y, al ofrecerlo en lata, irá más allá del matero tradicional”, cuentan.

De un primer experimento hace dos años atrás combinando dos plantas como la yerba y el cannabis, padre e hijo saltaron a crear una empresa que hoy, con cápsulas, dos tipos de yerbas y futura línea de bebidas empezará a meterse en canales de distribución y tiendas como Whole Foods y Trader Joe’s. Mientras apuntan a lo grande, continúan su trabajo de hormiga como embajadores del mate. Todos los fines de semana participan en distintos Farmers Market en Florida, donde introducen el producto y venden cara a cara mates de calabaza que traen de Uruguay, junto con la bombilla y la yerba. Esperaban que en el arranque su público fuera principalmente latino, y sin embargo, la mayoría de sus clientes son americanos.