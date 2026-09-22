Artes marciales mixtas, sin jaula ni sangre, buscan llegar a los Olímpicos

NAGOYA, Japón (AP) — Las artes marciales mixtas —sin la jaula de alambre y con menos sangre y caos— podrían llegar a los Juegos Olímpicos.

Es una posibilidad remota. Sin embargo, una versión del deporte, un tipo de “MMA Light”, se disputa en los Juegos Asiáticos, que duran dos semanas. La campaña para llevar el deporte a los Juegos Olímpicos de Brisbane en 2032 está encabezada por el multimillonario chino Gordon Tang.

“Hemos desarrollado un conjunto de reglas centrado específicamente en la seguridad y el bienestar de los atletas, y alineado con los valores olímpicos”, indicó Tang. “El debut de las MMA en los Juegos Asiáticos es un paso importante en ese camino”.

Tang dirige la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (Fimma, por sus siglas en inglés), uno de los muchos grupos que buscan representar a un deporte global muy fragmentado.

La jaula debe desaparecer para tener alguna posibilidad de aprobación del COI

Eliminar la jaula es imprescindible para tener alguna posibilidad de ingresar. Pero con jaula o sin jaula, el camino para obtener la aprobación del Comité Olímpico Internacional es arduo.

“Creemos que sin la jaula estaremos mejor alineados con los valores olímpicos y, con suerte, obtendremos el reconocimiento del COI”, aseguró a The Associated Press Galastein Tan, director general de la Fimma.

Primero, el COI tendría que aprobar un organismo rector del deporte oficial y luego los organizadores de Brisbane tendrían que incluirlo en su programa.

Hasta ahora, los australianos no han anunciado qué deportes buscarán añadir al programa.

El COI, en un correo electrónico a The Associated Press, aclaró que por ahora “las artes marciales mixtas no cumplen con los criterios de elegibilidad” para los Juegos Olímpicos.

El principal problema es la imagen violenta del deporte, como ha sucedido con los e-sports.

Esta versión en los Juegos Asiáticos se parece más al judo o al boxeo, y se practica sobre un tatami abierto. No hay jaula de alambre. Compiten hombres y mujeres, y hay dos estilos: el tradicional, con más lucha cuerpo a cuerpo, y el moderno, con más golpes.

Las medidas de seguridad incluyen: no se permiten codazos; los competidores usan guantes pequeños y espinilleras; no se permiten rodillazos ni patadas a la cabeza cuando un peleador está en el suelo.

“Lleva tiempo cambiar una percepción. Esperamos poder compartir que existe una nueva forma de MMA, y que esta forma está más alineada con los Juegos Olímpicos”, señaló Tan.

Llevar las MMA al rango “normal” de los deportes

Alex Engelhardt, vicepresidente ejecutivo de la Fimma, sugirió que se trata de un intento de llevar al MMA al rango “normal” de los deportes y concentrarse menos en el espectáculo.

“Es muy desafiante en el sentido de que toda la mentalidad en el deporte está tan enfocada en las promociones”, comentó Engelhardt. Esto podría ser en referencia a la pelea de la UFC que se realizó hace tres meses en los terrenos de la Casa Blanca.

Tan sostiene que el MMA podría resultar atractivo para el COI, que intenta seguir siendo relevante con nuevos deportes. Las artes marciales mixtas son populares, están orientadas a los jóvenes y no requerirían construir sedes especiales. Podrían compartir instalaciones con otros deportes de combate.

Sin embargo, eso también podría ser un aspecto negativo. MMA sería otro deporte de combate más, y los Juegos Olímpicos ya incluyen boxeo, lucha, judo y taekwondo.

“MMA es popular a nivel mundial, capaz de conectar con los aficionados a un nivel visceral y atraer a seguidores jóvenes”, añadió Tan.

La Fimma también cuenta con un presidente influyente: Tang, un promotor inmobiliario multimillonario chino que parece conocer bien el funcionamiento del COI. Su biografía, proporcionada por la Fimma, indica que ha ocupado “más de una década de cargos de alto nivel dentro del Movimiento Olímpico”.

También es vicepresidente del Consejo Olímpico de Asia.

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El periodista deportivo de AP Greg Beacham contribuyó a este reportaje.

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