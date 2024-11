Así persigue American Airlines a quienes tratan de abordar sus aviones antes de tiempo

Cada año, la festividad de Acción de Gracias marca un récord en la cantidad de traslados aéreos dentro de los Estados Unidos. Los aeropuertos abarrotados representan un desafío logístico monumental tanto para el personal de las aerolíneas como para la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En un esfuerzo por mantener el proceso de abordaje lo más simple y ordenado posible, American Airlines ha puesto en marcha un plan piloto que utiliza tecnología avanzada para combatir a los denominados gate lice o “piojos de embarque”, uno de los mayores inconvenientes a la hora de garantizar un abordaje eficiente.

Con el término gate lice, se conoce tradicionalmente a las personas que no respetan su turno al abordar el avión. Aunque sus tarjetas de embarque les asignen la puerta 4 y deban esperar a que ingresen los pasajeros de las puertas 1, 2 y 3, estas “plagas” simplemente avanzan antes de tiempo junto con grupos que no les corresponden. Pero para sorpresa de estos infractores, según detalla The New York Times, American Airlines ha introducido una señal acústica que advierte al personal de la puerta de embarque sobre cualquier intento de abordaje fuera de turno.

Plan piloto contra “los piojos de embarque” en American Airlines

“American Airlines acaba de anunciar que está en la fase inicial de prueba de una nueva tecnología para ayudar con estos molestos incidentes. Cuando un pasajero intente abordar antes de tiempo con el grupo equivocado, el nuevo sistema emite una ‘señal acústica’ al agente de la puerta de embarque”, destaca el Times.

Por ahora, esta tecnología anti piojos de embarque se está aplicando en tres aeropuertos: el Aeropuerto Internacional Sunport de Albuquerque, en Nuevo México; el Aeropuerto Internacional de Tucson, en Arizona; y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Virginia. (LN) Instagram: @Americanair

Perspectivas

“La nueva tecnología está diseñada para garantizar que los clientes reciban las ventajas del abordaje prioritario con facilidad, y ayuda a mejorar la experiencia de abordaje proporcionando a nuestro equipo una mayor visibilidad del progreso del embarque”, le detalló American Airlines al Times en un comunicado.

Consultados por el Times, los expertos en viajes han celebrado la iniciativa. Según su análisis, este sistema no solo sirve para ‘actuar como el policía malo’ señalando a aquellos que se saltan las filas, sino que también ayuda a dejar la responsabilidad de la vigilancia en manos del sistema en lugar de recargar a los agentes de la puerta de embarque.

Además, se espera que una vez difundida la existencia de este mecanismo, tenga un efecto disuasivo, haciendo que los piojos de embarque lo piensen dos veces antes de intentar adelantarse en la fila.